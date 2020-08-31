31 августа. Белорусская революция продолжается (Онлайн) 1 31.08.2020, 12:15

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Фото: ТАСС

Наносим удары по болевым точкам властей.

Вчера в Беларуси прошел масштабный Марш мира и независимости. На улицы Минска вышли более 200 тысяч человек. В таких городах, как Гомель, Брест и Гродно на улицы вышли от 10 до 20 тысяч человек. В регионах также прошли многотысячные акции.

31 августа, в 23-й день белорусской революции, продолжаются забастовки и акции солидарности.

Сайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий.

11:58 Минчане продолжают вывешивать большие бело-красно-белые флаги.

11:05 Милиция задержала главу стачкома «Беларуськалия». Жители Солигорска собираются возле РУВД и просят поддержки.

11:00 Бело-красно-белый флаг развевается над Каменной Горкой.

10:50 В минской Малиновке водители в знак протеста полностью заблокировали дорогу. На зеленый сигнал светофора на перекрестке просто все остались стоять на месте.

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