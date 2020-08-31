Как на Сашины именины… Игорь Яковенко

31.08.2020, 12:09

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В день 66-летия в адрес Лукашенко было сказано и написано очень много разных слов.

Лукашенко 30 августа стукнуло 66 лет. Два раза по 33.

Александр Григорьевич уже прожил в два раза больше земного возраста Иисуса Христа. Пора подытожить. Предварительные итоги прожитой жизни обычно подводят окружающие. Дарят имениннику подарки, произносят тосты разной степени цветистости и многозначительности.

В день 66-летия в адрес Лукашенко было сказано и написано очень много разных слов. Особенно на женском марше солидарности в Минске.

Самое распространенное слово было: "Уходи!". А еще: "Сам ты крыса!", "С гнилым луком борщ не сварить", "Саша, сексизм тебя погубил", и еще много всего в таком духе.

Полагаю, сегодня найдется мало желающих поменяться местами с Лукашенко. Что должен чувствовать человек, которому в его день рождения огромная масса соотечественниц кричат и пишут на плакатах, то, что ему кричали и писали женщины на улицах и площадях Минска? Или он уже, действительно, превратился в таракана, которому не страшны слова, поскольку он боится только карающего тапка и невкусного дуста?

Игорь Яковенко, kasparov.ru

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