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Глава МИД Латвии: Запланированный визит Лукашенко в Ригу «снят с повестки дня»

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  • 31.08.2020, 12:21
  • 2,303
Глава МИД Латвии: Запланированный визит Лукашенко в Ригу «снят с повестки дня»

Диктатор стал максимально токсичным для европейских политиков.

Визит Александра Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, «снят с повестки дня». Об этом в понедельник заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня», — сказал он.

Напомним, официальный визит Александра Лукашенко в Латвию был запланирован на 3 апреля.

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