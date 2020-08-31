Глава МИД Латвии: Запланированный визит Лукашенко в Ригу «снят с повестки дня»2
- 31.08.2020, 12:21
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Диктатор стал максимально токсичным для европейских политиков.
Визит Александра Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, «снят с повестки дня». Об этом в понедельник заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня», — сказал он.
Напомним, официальный визит Александра Лукашенко в Латвию был запланирован на 3 апреля.