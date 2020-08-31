В Мадриде прошла большая акция солидарности с Беларусью 31.08.2020, 12:38

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В столице Испании прозвучали белорусские песни и не только.

Вчера состоялся митинг в поддержку Беларуси в Мадриде на площади Пуэрта дель Соль, пишет читательница сайта Charter97.org. Во время нее белорусы Испании пели белорусские песни, водили хоровод и даже показали жестокую сцену, как ОМОН обращается с людьми.

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