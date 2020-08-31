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Уволена по инициативе нанимателя: университет культуры остался без ректора

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  • 31.08.2020, 12:38
  • 10,221
Уволена по инициативе нанимателя: университет культуры остался без ректора
Алина Корбут вместе со своими студентами

Что стало причиной увольнения — не понятно.

Уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Алина Корбут.

"По инициативе нанимателя", — прокомментировали ситуацию "Еврорадио" в приемной университета. Кто будет исполнять обязанности руководителя учебного заведения пока не известно.

Наниматель Алины Корбут — Министерство культуры, которым руководит бывший ректор этого же университета Юрий Бондарь. Корбут заняла должность ректора как раз после назначения Бондаря министром в 2018 году. Что стало причиной увольнения — не понятно.

"Алина Корбут — чуткий и порядочный человек, любящий студентов. Коллеги говорили, что она племянница нашей гениального ректора Е. Д. Григорович. То есть это преподавательская династия. Прервали...", — написала преподаватель университета, культуролог Юлия Чернявская.

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