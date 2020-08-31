У белорусской «Комсомолки» новый главный редактор 34 31.08.2020, 13:10

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Марина Бунакова

Должность заняла россиянка.

Главным редактором «Комсомольской правды» в Беларуси» назначена Марина Бунакова, пишет tut.by.

Она родом из Хабаровска, была редактором «KP.RU в Хабаровске», затем работала в основном офисе российской «Комсомолки» в Москве. 31 августа она была назначена главным редактором «КП в Беларуси».

— Это было предложение управляющей компании, принятое мной, как один из вариантов укрепления редакции и вывода из кризиса предприятия, — объяснила Наталья Галезник, генеральный директор ЗАО «БелКП-ПРЕСС» — компании, которая издает белорусскую «КП».

Экс-главред издания Андрей Левковский, который руководил белорусской редакцией более 10 лет, остается первым заместителем главного редактора газеты.

Напомним, после выборов белорусская «КП» посвятила несколько выпусков освещению событий, произошедших в стране. Несколько номеров издания не были напечатаны под разными предлогами. После издание было отпечатано в России, однако возникли проблемы с их продажей в киосках «Белсоюзпечати» и с распространением по подписке через «Белпочту».

26 августа в ЗАО «БелКП-ПРЕСС» с внеплановой проверкой пришел госконтроль, его сотрудники заявили, что проверка продлится до 6 октября.

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