Польский профессор медицины – белорусским докторам: С вами мыслями и сердцем 1 31.08.2020, 13:24

2,487

Анджей Матыя

Фото: Jakub Ociepa/Agencja Gazeta

Президент Высшего Медицинского Совета Польши написал письмо солидарности белорусским медикам.

Президент Высшего Медицинского Совета Польши, профессор медицины Анджей Матыя написал письмо солидарности белорусским медикам, передает «Еврорадио».

«Дорогие коллеги!

От своего имени и от имени всего врачебного сообщества в Польше, я бы хотел в эти чрезвычайно трудные времена заверить вас, что мы поддерживаем вашу отважную борьбу за демократию. Мы выражаем глубокую надежду на то, что эти дни станут переломными и принесут желанную победу в борьбе за права, справедливость и верховенство закона.

С глубоким возмущением мы воспринимаем информацию о преследованиях, избиениях и пытках. Мы абсолютно осуждаем применение силы и террор в отношении протестующих. Мы впечатлены вашей работой по помощи раненым и пострадавшим в результате репрессий и насилия. Мы с вами мыслями и сердцем.

Многие из нас отлично помнят подобный опыт и эмоции Польского Августа четыре десятилетия назад. Мы знаем, как много значит человеческая солидарность. Мы гарантируем ее вам как Коллегам Врачам и всем вашим соотечественникам, гражданам близкой для нас страны.

Высылаем братскую солидарность и поддержку в ваших стремлениях к переменам и уважению принадлежащих вам прав.

Жыве Беларусь!

С уважением,

Анджей Матыя

Президент Высшего Медицинского Совета

Варшава, 26 августа 2020»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».