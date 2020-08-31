Ингрида Шимоните предложила литовскому правительству план помощи белорусам 4 31.08.2020, 13:52

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Ингрида Шимоните

План помощи состоит из cеми пунктов.

Лидер списка Союза отечества и литовских христианских демократов на выборах в Сейм, экс-министр финансов Литвы и депутат парламента Ингрида Шимоните обратилась к премьер-министру страны Саулюсу Сквернялису с планом поддержки народу Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org в Вильнюсе.

«Помощь в укреплении белорусского гражданского общества, инициированная Литвой, может стать отличным примером практических действий для партнеров из других стран ЕС. Успешный опыт Литвы в оказании поддержки и сотрудничестве с Грузией и Украиной, продемонстрировал нашу волю и решимость бороться с нарушениями прав человека и несоблюдением норм международного права. Ситуация в Беларуси требует немедленных действий», — указала в обращении Ингрида Шимоните.

Депутат в обращении подчеркнула, что шаги Литвы в направлении поддержки белорусов очень важны, пока властные структуры продолжают грубые нарушение прав и свобод.

Политик предложила правительству:

- создать службу психологической поддержки людям, которые незаконно были заключены, а также подвергшимся насилию в местах лишения свободы;

- ускорить процедуры принятия решений, чтобы в случае необходимости белорусы, подвергшиеся репрессиям, могли быстро воспользоваться «гуманитарным коридором»;

- предоставлять целевые стипендии белорусским студентам, отчисленным из ВУЗов из-за гражданской позиции;

- поддерживать инициативы по укреплению независимых СМИ;

- усилить поддержку забастовочным комитетам и независимым профсоюзам в защите прав и свобод рабочих;

- предоставить юридическую помощь белорусским независимым юристам, защищающим незаконно задержанных и заключенных;

- создать возможность работать в Литве высококвалифицированным специалистам, ученым, которые в силу своей активной гражданской позиции сталкиваются с давлением режима в Беларуси.

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