Пограничники не пускают архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь

Пограничники не пускают архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь26
- 31.08.2020, 14:13
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(обновляется) Глава Католической церкви в Беларуси возвращался домой из Польши.
«Радыё Свабода» сообщает, что главу Католической церкви в Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича белорусские пограничники не впускают в Беларусь. Иерарх возвращался домой из Польши.
«Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили. Будет заявление. Пока ничего больше сказать не могу», – сказал Тадеуш Кондрусевич.
Отметим, что у Тадеуша Кондрусевича белорусское гражданство.
Пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси Юрий Санько сообщил «Белсату», что пока неизвестно, на каком основании митрополита Кондрусевича не пускают в Беларусь.
«Мы пытаемся разобраться в ситуации и сделать все возможное, чтобы его пустили в Беларусь», - заявил он.