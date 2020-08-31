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Пограничники не пускают архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь

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  • 31.08.2020, 14:13
  • 12,795
Пограничники не пускают архиепископа Тадеуша Кондрусевича в Беларусь
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

(обновляется) Глава Католической церкви в Беларуси возвращался домой из Польши.

«Радыё Свабода» сообщает, что главу Католической церкви в Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича белорусские пограничники не впускают в Беларусь. Иерарх возвращался домой из Польши.

«Я нахожусь на переходе в Кузнице, меня не пустили. Будет заявление. Пока ничего больше сказать не могу», – сказал Тадеуш Кондрусевич.

Отметим, что у Тадеуша Кондрусевича белорусское гражданство.

Пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси Юрий Санько сообщил «Белсату», что пока неизвестно, на каком основании митрополита Кондрусевича не пускают в Беларусь.

«Мы пытаемся разобраться в ситуации и сделать все возможное, чтобы его пустили в Беларусь», - заявил он.

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