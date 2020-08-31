Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и его окружения14
- 31.08.2020, 14:41
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Белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии.
Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси. Среди них и Александр Лукашенко.
Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран, пишет РБК.
В частности, белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии. При этом в дальнейшем санкционный список может быть расширен.
Санкции вводятся против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси. Кроме Лукашенко в список вошли:
• Виктор Лукашенко;
• Игорь Сергеенко;
• Максим Рыженков;
• Ольга Чуприс;
• Дмитрий Крутой;
• Геннадий Богдан;
• Лидия Ермошина;
• Вадим Ипатов;
• Елена Дмухайло;
• Светлана Кацубо;
• Игорь Плышевский;
• Олег Слижевский;
• Ирина Целиковец;
• Андрей Равков;
• Валерий Вакульчик;
• Иван Тертель;
• Иван Носкевич;
• Алексей Волков;
• Сергей Аземша;
• Андрей Смаль;
• Александр Конюк;
• Юрий Караев;
• Геннадий Казакевич;
• Александр Барсуков;
• Сергей Хоменко;
• Юрий Назаренко;
• Роман Мельник;
• Олег Шаблыко;
• Иван Кубраков.
Отметим, ранее все три балтийские страны заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси, а также осудили применение силы против участников акций протеста.
В связи с этим Латвия и Эстония подготовили индивидуальные санкции против чиновников из Беларуси.
Кроме этого Литва подготовила санкционный список, куда был внесен Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.
Также сообщалось, что против Беларуси готовит санкции и Европейский союз.