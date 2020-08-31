Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и его окружения 14 31.08.2020, 14:41

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Фото: LETA.LV

Белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии.

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси. Среди них и Александр Лукашенко.

Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран, пишет РБК.

В частности, белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии. При этом в дальнейшем санкционный список может быть расширен.

Санкции вводятся против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси. Кроме Лукашенко в список вошли:

• Виктор Лукашенко;

• Игорь Сергеенко;

• Максим Рыженков;

• Ольга Чуприс;

• Дмитрий Крутой;

• Геннадий Богдан;

• Лидия Ермошина;

• Вадим Ипатов;

• Елена Дмухайло;

• Светлана Кацубо;

• Игорь Плышевский;

• Олег Слижевский;

• Ирина Целиковец;

• Андрей Равков;

• Валерий Вакульчик;

• Иван Тертель;

• Иван Носкевич;

• Алексей Волков;

• Сергей Аземша;

• Андрей Смаль;

• Александр Конюк;

• Юрий Караев;

• Геннадий Казакевич;

• Александр Барсуков;

• Сергей Хоменко;

• Юрий Назаренко;

• Роман Мельник;

• Олег Шаблыко;

• Иван Кубраков.

Отметим, ранее все три балтийские страны заявили о непризнании результатов выборов в Беларуси, а также осудили применение силы против участников акций протеста.

В связи с этим Латвия и Эстония подготовили индивидуальные санкции против чиновников из Беларуси.

Кроме этого Литва подготовила санкционный список, куда был внесен Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Также сообщалось, что против Беларуси готовит санкции и Европейский союз.

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