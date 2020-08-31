«Газпром» вывел деньги со счетов «Белгазпромбанка»11
- 31.08.2020, 14:50
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На счетах осталось чуть более $1 миллиона.
На 30 июня 2020 года у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке находились 77 млн российских рублей (чуть более 1 млн долларов). Это следует из отчетности российской газовой монополии по итогам работы в первом полугодии, пишет tut.by.
Согласно данным на 31 декабря 2019 года, у «Газпрома» на счетах в Белгазпромбанке были 15,6 млрд российских рублей (210 млн долларов).
У «Газпрома» также имелись «прочие оборотные активы» в Белгазпромбанке. Если на конец прошлого года они составляли почти 2,5 млрд российских рублей, то на 30 июня 2020 года — 20 млн российских рублей.
Получить комментарий в «Газпроме» у журналистов не удалось.