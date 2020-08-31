ИП из Борисова: Частники также могут бастовать 1 31.08.2020, 15:10

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Фото: bymedia

Есть несколько способов.

Telegram-канал "Беларусь бастует!" публикует письмо ИП из Борисова. Он предлагает присоединиться к забастовке индивидуальным предпринимателям.

"Индивидуальные предприниматели тоже могут бастовать, - пишет ИП из Борисова. - Взять отпуск на полгода, например.

Или игнорировать навязанные платные услуги, если остановить работу невозможно.

Если раньше, когда вас просили оплатить электронное декларирование со словами "ну вы же понимаете", многие из нас, опустив голову, "понимали" и платили, и я, в том числе, хотя в законе нет обязанности его подключать.

В этом году я планирую сообщить о том, что "не понимаю", и любые угрозы проверками, штрафами и прочим на мой законный отказ будут опубликованы мной с упоминанием всех фамилий и должностей. Предлагаю присоединиться всем у кого истекает ключ в ближайшее время.

Так же можно закидывать налоговую заявлениями и ходатайствами о том, что вы просите отсрочку уплаты или уменьшение суммы налога.

Финансово это не поможет, но здорово загрузит отделы инспекций".

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