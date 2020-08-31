Погранкомитет отказывается комментировать ситуацию вокруг Тадеуша Кондрусевича 26 31.08.2020, 15:25

9,773

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Главу Католической церкви не пускают в Беларусь.

Tut.by обратился с вопросом по ситуации с главой католической церкви в Беларуси Тадеушом Кондрусевичем в Госпогранкомитет:

— Без комментариев, — ответил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.

31 августа Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в страну сотрудники пограничной службы Республики Беларусь на переходе Кузница Белостокская — Брузги. Причину не пояснили.

Председатель Конференции католических бискупов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич — гражданин Республики Беларусь, отмечается в официальном заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».