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Погранкомитет отказывается комментировать ситуацию вокруг Тадеуша Кондрусевича

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  • 31.08.2020, 15:25
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Погранкомитет отказывается комментировать ситуацию вокруг Тадеуша Кондрусевича
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Главу Католической церкви не пускают в Беларусь.

Tut.by обратился с вопросом по ситуации с главой католической церкви в Беларуси Тадеушом Кондрусевичем в Госпогранкомитет:

— Без комментариев, — ответил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.

31 августа Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в страну сотрудники пограничной службы Республики Беларусь на переходе Кузница Белостокская — Брузги. Причину не пояснили.

Председатель Конференции католических бискупов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич — гражданин Республики Беларусь, отмечается в официальном заявлении.

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