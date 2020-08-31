Погранкомитет отказывается комментировать ситуацию вокруг Тадеуша Кондрусевича

Погранкомитет отказывается комментировать ситуацию вокруг Тадеуша Кондрусевича26
- 31.08.2020, 15:25
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Главу Католической церкви не пускают в Беларусь.
Tut.by обратился с вопросом по ситуации с главой католической церкви в Беларуси Тадеушом Кондрусевичем в Госпогранкомитет:
— Без комментариев, — ответил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.
31 августа Тадеушу Кондрусевичу отказали во въезде в страну сотрудники пограничной службы Республики Беларусь на переходе Кузница Белостокская — Брузги. Причину не пояснили.
Председатель Конференции католических бискупов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич — гражданин Республики Беларусь, отмечается в официальном заявлении.