Футболисты, настало ваше время 5 Максим Паршуто

31.08.2020, 15:33

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Фото: by.tribuna.com

Как влюбить в себя целую страну.

Беларусь начала четвертую неделю массовых протестов. Недовольные фальсификациями и жестокостью властей люди каждый день выходят на улицы городов. Самые большие шествия, по воскресеньям, собирают сотни тысяч человек.

Фальсификациями и насилием со стороны власти недовольны люди очень разного возраста и из разных сфер: рабочие, студенты, креативная тусовка, IT, бизнес, государственные служащие, пенсионеры, спортсмены, музыканты и так далее.

Футбольная тусовка всегда мне казалась очень сплоченной. Я слышал много историй о взаимопомощи среди футболистов и совместной благотворительности, которая редко афишируется. Когда кому-то из своих нужна помощь, спортсмены быстро активизируются.

Так вот, сейчас самое время.

Когда любимая всеми АБФФ кошмарит клубы за «случаи использования игроками команд жестов, предметов одежды, надписей на экипировке, связанных с открытым проявлением своих политических предпочтений», хочу зафиксировать важный момент:

• события в Беларуси – это не про политику. Потому что вранье и насилие – это не политика. Когда не соблюдаются базовые права человека – это не политика. Когда государственные органы нарушают законы – это не политика.

Зафиксировали – едем дальше. Сейчас самое время, чтобы футболисты объединились и высказали свою позицию: публично, громко и вместе. Как это делает тренер «Динамо-Брест» Василий Хомутовский – просто человечище.

Да, некоторые футболисты уже поддержали людей: через фотографии в инстаграме, комментарии в медиа, жесты после голов. Это топ – давайте больше!

Примерно знаю, какие есть аргументы против того, чтобы публично поддержать мирные протесты: бОльшая часть клубов – государственные, футболисты люди подневольные, нужно кормить семьи и так далее. И вообще федерация пальчиком грозит.

Но есть как минимум пять аргументов за:

Футболиста гораздо сложнее уволить, чем рабочего условного «Беларуськалия». Контракты спортсменов лучше защищены. Любые политические репрессии в чемпионате Беларуси вызовут серьезные проблемы для Дома футбола со стороны УЕФА и ФИФА.

Если федерация начнет давить через клубы и добиваться разрыва контрактов, это вызовет огромный резонанс. Уверен на 97%, что никто на такое не пойдет: объясняться с международными футбольными инстанциями вряд ли кому-то очень хочется.

Завезти пачку легионеров и заменить игроков 16 команд высшей лиги – звучит как какая-то совсем фантастическая задача. И помним про пункт один: сначала нужно всех уволить.

Футболистам гораздо проще найти работу в других странах, чем условному рабочему с «Беларуськалия». У игроков наверняка пухлее денежная подушка на случай простоя, да и просто гораздо больше мест для работы: в каждой стране десятки, а то и сотни клубов.

Судя по письмам в клубы от АБФФ и реакции на открытое письмо спортсменов от Минспорта, власти сильно боятся любых протестных активностей. В целом я даже представляю риторику в духе «мы ж вас всем обеспечиваем и все для вас делаем, что вам еще надо? Ну-ка быстро молчать». Что это значит? Что самое время организоваться.

Ну, и последний пункт: он и про меркантильность, и про вечность одновременно. Белорусский народ сейчас един как никогда. Люди очень активно вписываются в новый классный движ, который помогает общей цели. Все вместе мы жертвуем в фонды, поддерживаем рабочих, отзываем депутатов и пишем невероятное количество разных бумаг в государственные структуры. Понимаете, к чему я клоню?

Футболистов нередко обвиняют в том, что они думают только о деньгах и личной выгоде, играют не для болельщиков и все в таком духе. Уверен, это не так – и это отличный шанс разбить все подобные стереотипы.

Объединенная, публичная и громкая позиция футболистов не только покажет, что игроки – такая же часть народа, как и все остальные, но и объединит болельщиков вокруг клубов и сборной.

Гораздо проще переживать за людей, которых с тобой что-то объединяет. События последних недель в Беларуси – ужасные и преступные, но невероятно объединяющие. Многие клубы давно даже не мечтают об аншлагах, национальная команда собирает полный стадион только на топ-матчи. Не хватает чувства единения, не хватает ощущения, что мы реально вместе – сборная Беларуси и сама Беларусь.

Как футболистам выразить свою поддержку? Есть очень много вариантов: и открытое письмо, и флешмоб с постами в соцсетях, и разные варианты акций во время матчей.

Футболисты, настало ваше время.

Если мои слова звучат недостаточно убедительно, посмотрите, что говорит Сергей Подалинский, игрок сборной Беларуси по мини-футболу:

«Раньше можно было сказать: ой, вы знаете, я спортсмен, в политике не разбираюсь. Но сегодня это не политика – это отношения между людьми. Это геноцид наших силовых ведомств по отношению к простым людям. <...> Мы все жалуемся, что мало людей приходит на футбол, на сборную. Если бы наши футболисты, которые выступают за ту же сборную, собрались и поддержали народ, мне кажется, на следующем матче этой сборной был бы аншлаг. Пришли бы люди просто сказать спасибо за то, что их поддержали».

Максим Паршуто, «Трибуна»

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