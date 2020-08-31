«Не думал, что будут стрелять по безоружным» 14 31.08.2020, 15:44

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История парня, которому пуля попала в глаз во время жестких столкновений в Барановичах.

Во время акции протеста 10 августа 24-летний житель Барановичей Олег Новогурский получил травму глаза резиновой пулей, и врачи пока не дают гарантии, что зрение восстановится на 100 процентов. Парень рассказал о ранении, человеческом неравнодушии, солидарности и почему решил не писать заявление в милицию, пишет Intex-press.

«Убегал с поднятыми руками»

В понедельник, 10 августа, около 22.00, Олег Новогурский был со своими друзьями в центре Барановичей – на улице Комсомольской. В это время проходила акция протеста в знак несогласия с результатами выборов президента Беларуси.

– Мама отговаривала меня идти в тот день в центр города, но у меня на этот счет своя четкая позиция. Я бы себя не простил, если бы не находился там, – говорит Олег.

По его словам, когда он оказался в толпе протестующих, решил выйти вперед. Чтобы видеть, что происходит. Впереди стояла «стена» силовиков со щитами.

– Около 23.00 силовики резко сорвались со своих позиций и начался штурм. Люди побежали, я вместе с ними. В тот момент я почему-то очень доверчиво относился к силовикам. Я не думал, что они будут стрелять по безоружным людям, что будут избивать. А чтобы они понимали, что я никакого насилия в отношении них не планирую, убегал от них с поднятыми руками. То есть демонстрировал, что у меня в руках ничего нет, – вспоминает Олег. – Потом стена из щитов остановилась, вперед вышло несколько силовиков. У них в руках было оружие. Они начали стрелять в нас… Слышались крики «Стреляют!»

Получить пулю в глаз, говорит парень, это один шанс на миллион. И он выпал именно ему.

– У меня был шок, паника, боли я практически не чувствовал. Скорее всего, даже не осознавал в тот момент, что произошло, – вспоминает Олег.

По его словам, на углу у отеля «Мариинский» его под руку подхватил какой-то парень, отвел к автобусной остановке у парка, посадил на скамейку и промыл глаз.

– Оказал, так сказать, первую медицинскую помощь. Когда я понял, куда попала пуля, мне стало страшно. Я думал, что останусь без глаза, – рассказывает парень.

«Повезло, что глаз вообще остался на месте»

Вскоре Олега нашли друзья и отвели его в травмпункт. Вызывать скорую, говорит Олег, он побоялся: подумал, что из-за такого ранения могут сразу вызвать милицейский наряд и отвезти в «опорник».

– В травмпункте я сказал, что упал. Медики сделали вид, будто поверили мне, и больше не уточняли никаких деталей произошедшего, – говорит парень. – Вызвали врача, который сразу же сделал мне операцию, наложил на глаз швы. Затем меня госпитализировали.

По словам Олега, пуля попала в угол глаза, произошло кровоизлияние и риск лишиться глаза, как сказали врачи, был очень велик.

– Оказалось, мне еще повезло, что глаз вообще остался на месте, – говорит парень.

«Лекарство искали через Viber»

20 августа Олега перевезли в Минск, в больницу №10.

Чтобы не потерять зрение, парню необходимо было лекарство, которое в Беларуси не продают. И мама Олега в одной из групп в Viber написала сообщение, откровенно рассказала о случившемся во время протестов с ее сыном и попросила помочь найти необходимый препарат.

– Сообщение моментально разлетелось по всему интернету, даже за границу. Маме стали поступать тысячи звонков и сообщений. Предлагали свою помощь и консультацию врачи-офтальмологи, юристы, фонды помощи и простые люди в поиске лучших специалистов. Некоторые даже готовы были все оплатить. Нашлись люди, которые заказали препарат в Москве, потом откликнулись те, кто мог привезти его в Минск, – рассказывает Олег.

Также на просьбу о помощи откликнулся и мужчина из Дрогичина – Сергей, который еще до того, как препарат привезли из России, доставил в больницу Олегу необходимое лекарство.

– Сергей купил этот препарат когда-то для себя, но он ему не понадобился. Из Москвы лекарство также привезли – вдруг мне еще понадобится или кому-то другому, – говорит Олег.

По его словам, врачи говорят, что зрение восстановится, но вопрос, насколько, остается открытым. Возможно, в дальнейшем понадобится операция.

«Два раза приходили из Следственного комитета»

Писать заявление в правоохранительные органы Олег считает бессмысленным.

– При нынешней власти это бесполезно: будет очень долго, затянуто и без какого-либо результата. Два раза ко мне в больницу приходили из Следственного комитета, узнавали все подробности случившегося, – рассказывает парень. – Я у одного из следователей по-человечески спросил, есть ли в этом всем смысл. Он мне ответил: «Если честно, то нет». Да я и сам это прекрасно понимаю.

Олег называет произошедшее в Барановичах 9 и 10 августа дикостью.

– Силовики не сильно разбирались в том, кого забирать, в кого стрелять, кого бить. У них был приказ – и все. Они ощущали полную безнаказанность и вытворяли, что хотели. У меня были мирные намерения, а я получил пулю.

«С парнем, который оказал помощь, встретился у кабинета флюорографии»

Олег благодарен всем тем людям за проявленную солидарность и помощь, которая ему была так необходима. Также он очень благодарен парню, который поддержал его во время стрельбы и оказал первую медицинскую помощь, и своим друзьям.

– Кстати, с этим парнем я совершенно случайно увиделся снова у кабинета флюорографии, когда мне нужно было сделать снимок. Причем он первый меня узнал и подошел, – говорит Олег. – Я его еще раз поблагодарил за оказанную мне помощь, узнал, как у него дела. Он там был с переломанной ногой. Как оказалось, травму он получил тоже во время протестов.

А Светлана, мама Олега, искренне благодарит каждого, кто откликнулся на их несчастье, кто распространил по другим группам и соцсетям ее крик о помощи.

– Я не ожидала такого шквала откликов, звонков и сообщений с предложением помощи и поддержки. Откликнулись со всех уголков Беларуси и из других стран, – говорит Светлана.

Отдельную благодарность горожанка выражает Сергею из Дрогичина, который оперативно передал лекарство Олегу, а также компании «Серволюкс», в частности Александру и Вадиму, за доставку препарата из Москвы.

– Спасибо Алене, Алине и Павлу из фонда помощи пострадавшим, которые приезжали навестить моего сына и оказали материальную и юридическую помощь. Спасибо Ольге из ассоциации «Добрые дела», врачу-офтальмологу Барановичской городской больницы Надежде Жданович и заведующей отделением офтальмологии Инессе Малашенко за оказанную квалифицированную помощь.

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