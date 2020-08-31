Киевский театр имени Франко пригласил купаловцев отпраздновать их 100-летие в Украине 4 31.08.2020, 16:05

4,132

Фото: Википедия

Инициативу уже поддержало Министерство культуры Украины.

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко в августе отметил свой столетний юбилей. В связи с карантином, который продолжается в Украине из-за эпидемии коронавируса, торжественная юбилейная программа состоялась только сейчас, передает «Радыё Свабода».

Генеральный директор и художественный руководитель театра, народный артист Украины Михайло Захаревич со сцены предложил уволенному коллективу Купаловского театра отпраздновать 100-летний юбилей в Киеве, на сцене легендарного украинского театра. Эту инициативу зрители восприняли бурей всплесков.

Михаил Захаревич рассказал, почему решил поддержать купаловцев.

Инициативу поддержали власти

«Наш театр связывают с Купаловским театром давние творческие связи еще с тех пор, когда там работал Валерий Раевский. Мы контактировали, ставили спектакли - Раевский у нас, мы ездили в Купаловский, в Беларусь. И поэтому в трудные для Беларуси времена мы, конечно, должны подставить дружеское плечо для побратимов из театра имени Янки Купалы», - сказал Михайло Захаревич.

По его словам, инициативу уже поддержало Министерство культуры Украины.

«Зрители очень благосклонно отнеслись к моему предложению, которое я озвучил на праздновании 100-летия нашего театра. У нас была буря хлопков, когда я со сцены озвучил эту инициативу. Зрители восприняли ее с увлечением, чтобы помочь белорусам. Ведь 100 лет бывает только однажды»

«Не боимся ничего!»

Руководитель Украинского театра добавил, что не боится, если в случае поддержки уволенного коллектива будут потеряны возможности гастролировать в Беларуси и поддерживать контакты с театром имени Янки Купалы:

«Мы ничего не боимся. Если нужно поддержать наших друзей, то мы их будем поддерживать, даже тогда, когда для нас будет какая-то непогода на улице».

Примем в любое время

Михайло Захаревич добавил, что ждет реакции уволенного коллектива на его инициативу, чтобы обсудить все организационные вопросы, и готов внести изменения в афишу своего театра.

«Если белорусские коллеги откликнутся на предложение, мы обсудим все перспективы - если это возможно, что будет, какое количество человек к нам приедет. Должны обсудить все организационные вопросы. У меня было приглашение на празднование 100-летнего юбилея театра с подписью Павла Латушко и Николая Пинигина. Я собирался ехать, чтобы поздравить купаловцев. Но я понимаю, что там в этот день не будет юбилея, и поэтому у меня появилась такая идея - пригласить их сюда. Не знаю, успеют ли они организоваться до 14 числа, но мы согласны принять и в сентябре, и в октябре - когда они смогут приехать и отпраздновать юбилей».

«Надеюсь, что белорусы победят»

Глава украинского театра сообщил, что наблюдает за событиями в Беларуси, сопереживает белорусам и чрезвычайно гордится такой солидарностью нации:

«Я надеюсь, что народ Беларуси добьется свободы, и очень сочувствую тем, кто арестован. Мы пережили почти такой же период, и у нас тогда погиб наш сотрудник, который стал Героем Украины на Майдане. Мы, как никто понимаем, что сейчас происходит в Беларуси. Дай Боже здоровья и победы! Мы беспокоимся и сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь нашим коллегам-театралам отпраздновать свое столетие как лучше».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».