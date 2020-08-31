Белорусские женщины — омоновцам: Вам никто не даст!15
- 31.08.2020, 16:28
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Популярный лозунг на женском Марше в Минске.
В Минске 29 августа прошел Гранд-парад женских миротворческих сил. Тысячи белорусских женщин вышли на улицы столицы, чтобы высказать свой протест. Одним из самых популярных лозунгов на акции стало обращение к ОМОНу «Вам никто не даст».
Telegram-канал «Выборы видишь?» публикует видео, когда лозунг скандируют тысячи белорусских женщин.
Своей жестокостью и глупостью омоновцы и другие силовики сделали себя самой презираемой частью белорусского общества.