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Виталий Кутузов: Готов взять на себя все расходы на реабилитацию игрока «Крумкачоў»

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  • 31.08.2020, 16:35
  • 4,286
Виталий Кутузов: Готов взять на себя все расходы на реабилитацию игрока «Крумкачоў»
Виталий Кутузов

Экс-футболист сборной Беларуси предложил свою помощь Сергею Козеко.

Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов заявил, что готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление игрока "Крумкачоў" Сергея Козеки. Об этом он написал в Instagram.

Футболист "воронов" подвергся жесткому задержанию в центре Минска 30 августа. Ему повредили позвоночник.

"Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов. Кто-то лечит, кто-то калечит.

Просьба связаться со мной врачам и самому Сергею для организации формальностей", — написал Кутузов в инстаграме.

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