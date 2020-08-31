Виталий Кутузов: Готов взять на себя все расходы на реабилитацию игрока «Крумкачоў»3
- 31.08.2020, 16:35
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Экс-футболист сборной Беларуси предложил свою помощь Сергею Козеко.
Бывший форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов заявил, что готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление игрока "Крумкачоў" Сергея Козеки. Об этом он написал в Instagram.
Футболист "воронов" подвергся жесткому задержанию в центре Минска 30 августа. Ему повредили позвоночник.
"Готов взять на себя все расходы на реабилитацию и восстановление Сергея Козеки. Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов. Кто-то лечит, кто-то калечит.
Просьба связаться со мной врачам и самому Сергею для организации формальностей", — написал Кутузов в инстаграме.