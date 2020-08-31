Профессор Чикагского университета: У Лукашенко наблюдается феноменальная однородность отторжения 12 31.08.2020, 16:45

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Константин Сонин

Против него проголосовали и протестуют города и поселки всех типов.

«Никакой перспективы восстановления общественной поддержки у Лукашенко нет», - считает профессор Чикагского университета Константин Сонин. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Поддержка Лукашенко президентом Путиным - тактическая и стратегическая ошибка, как ее ни разбирай. Непонятно, каким образом это может способствовать российским интересам что в краткосрочной, что в среднесрочной перспективе. Более того, даже если определять интересы Кремля очень узко - как просто удержание власти в России, непонятно, зачем поддерживать Лукашенко. Это только дополнительный источник нестабильности», - написал Константин Сонин.

По его словам, «ключевой элемент ошибки - это поддержка Лукашенко лично».

«То, что мы видели 9 августа и видим на продолжающихся сейчас протестах - это уровень однородности отвержения Лукашенко в белорусском обществе. Большинство диктаторов мира имело какую-то «базу» - какую-то этническую, социальную, региональную - поддержка внутри которой сохранялась даже когда популярность в обществе в целом падала. У Лукашенко же наблюдается феноменальная однородность отторжения - против него проголосовали и протестуют города и поселки всех типов, сотрудники всех видов предприятий, люди всех возрастов. Никакой перспективы восстановления общественной поддержки нет - такого просто не бывает», - считает эксперт.

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