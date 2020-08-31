Линас Линкявичюс: Литва не только вводит санкции, но и думает, как помочь белорусам 3 31.08.2020, 16:58

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ЛИНАС ЛИНКЯВИЧЮС

Вильнюс готовит целый комплекс мер для помощи народу Беларуси.

Введение национальных санкций в отношении 30-ти высокопоставленных должностных лиц Беларуси - это первый шаг. Правительство Литвы уже обсуждает, как помочь пострадавшим от режима белорусам, говорит министр иностранных дел, пишет Delfi.

По словам Линаса Линкявичюса, введение первых национальных санкций Литва согласовывала с Латвией и Эстонией, этот шаг предпринят во всех Балтийских странах одновременно, однако это не значит, что в трех национальных списках значатся одни и те же фамилии, только число фамилий одинаковое.

В литовском списке иностранцев, которым запрещен въезд в Литву - Лукашенко, один из его сыновей, несколько министров, руководители КГБ, милиции, Центральной избирательной комиссии.

Министерство иностранных дел (МИД) предложило Министерству внутренних дел (МВД) включить в "черный список" 118 должностных лиц Беларуси.

"Другие фамилии тоже будут рассматриваться, это только первый этап", - подчеркнул Л. Линкявичюс.

Должностным лицам Беларуси из этого списка теперь запрещен въезд в Литву.

"На мой взгляд, это не только символический шаг, потому что Литва - популярное направление для граждан Беларуси", - сказал Л. Линкявичюс.

Он подчеркнул, что не следует концентрироваться только на санкциях. По словам министра, нужно "сконцентрироваться на помощи жителям Беларуси".

Л. Линкявичюс сказал, что правительство вскоре представит проект мер, предусматривающий помощь жертвам режима, возможно, помощь в области просвещения, "что связано со стипендиями студентам, ученым, помощью гражданскому обществу".

По его словам, обсуждается и упрощение механизма выдачи виз гражданам Беларуси.

Л. Линкявичюс отметил, что министр Евросоюза уже поддержали его идею создать фонд помощи жертвам режима А. Лукашенко. Еврокомиссия постановила выделить на это 2,4 млн евро.

Глава МИД также сказал, что одновременно идет согласоание европейских санкций для представителей белорусского режима.

"Европейские санкции намного мощнее по юридическим мерам (...) Они предусматривают запрет на въезд в Шенгенскую зону и замораживание счетов", - подчеркнул Л. Линкявичюс.

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