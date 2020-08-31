Задержанного и избитого футболиста «Крумкачоў» выпустили на свободу

Задержанного и избитого футболиста «Крумкачоў» выпустили на свободу6
- 31.08.2020, 17:27
- 4,127
Уголовное дело на него не заведено.
Футболиста «Крумкачоў» Сергея Козеку отпустили на свободу. Уголовное дело на него не заведено, пишет tut.by. Эту же информацию нам подтвердил наш источник в клубе.
Ожидается, что из Ленинского РУВД должен выйти и второй задержанный игрок клуба Павел Рассолько.
«Нам просто не повезло. Оказались не в то время не в том месте», – рассказал Козека.
Напомним, футболисты были задержаны во время митинга в Минске 30 августа и отправили в РУВД Октябрьского района. Как сообщил директор клуба, тогда их обвинили в нападении на микроавтобус с милицией, при этом они в нем не участвовали.
Ночью Козеку вывозили в 4-ю больницу. Как рассказал директор клуба, у него был диагностирован перелом позвонка. Нам также известно, что у Сергея ушиб правой почки, закрытая травма живота и ушибы нижней части спины.
В клубе собрали видеоматериалы, доказывающие, что игроки не участвовали в стычках с правоохранительными органами, эти видео были предоставлены правоохранительным органам.
Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что Сергей Козека уже возвращен из больницы в РУВД. Сообщалось, что футболисты являются подозреваемыми по уголовному делу, а также в их отношении начат административный процесс по факту участия в несанкционированном мероприятии.