Власти готовятся забрать у верующих Красный костел? 9 31.08.2020, 17:31

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Фото: AP/Сергей Гриц

Неизвестные поменяли там замки.

Возле Красного костела в Минске ксендз Владислав Завальнюк рассказал о том, что кто-то самовольно поменял замки в дверях костела. Представители костела получили только один набор ключей. Где находятся остальные и кто за них отвечает — неизвестно, пишет tut.by.

Напомним, вечером 26 августа часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости оказались заблокированы силовиками внутри Красного костела. Ранее костелу выставили крупный счет по налогам.

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