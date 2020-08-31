Власти готовятся забрать у верующих Красный костел?9
- 31.08.2020, 17:31
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Неизвестные поменяли там замки.
Возле Красного костела в Минске ксендз Владислав Завальнюк рассказал о том, что кто-то самовольно поменял замки в дверях костела. Представители костела получили только один набор ключей. Где находятся остальные и кто за них отвечает — неизвестно, пишет tut.by.
Напомним, вечером 26 августа часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости оказались заблокированы силовиками внутри Красного костела. Ранее костелу выставили крупный счет по налогам.