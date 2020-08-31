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Власти готовятся забрать у верующих Красный костел?

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  • 31.08.2020, 17:31
  • 5,546
Власти готовятся забрать у верующих Красный костел?
Фото: AP/Сергей Гриц

Неизвестные поменяли там замки.

Возле Красного костела в Минске ксендз Владислав Завальнюк рассказал о том, что кто-то самовольно поменял замки в дверях костела. Представители костела получили только один набор ключей. Где находятся остальные и кто за них отвечает — неизвестно, пишет tut.by.

Напомним, вечером 26 августа часть вышедших на акцию протеста на площади Независимости оказались заблокированы силовиками внутри Красного костела. Ранее костелу выставили крупный счет по налогам.

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