Как побеждают забастовки 31.08.2020, 17:40

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40 лет назад польские рабочие вынудили коммунистическое правительство страны выполнить их требования.

Профсоюзные забастовки 1980 года считаются началом падения коммунистического режима в Польше. Они были вызваны были крупнейшим в новейшей истории страны экономическим кризисом, пишет Telegram-канал "Баста!"

14 августа рабочие Гданьской верфи начали забастовку. Был создан стачком, который возглавил Лех Валенса, уволенный ранее. Были выдвинуты требования - восстановить на работе уволенных рабочих и легализовать независимые профсоюзы.

В ответ польское правительство ввело цензуру, была прервана вся телефонная связь между побережьем и остальной частью Польши. Тем не менее, правительство не смогло сдержать информацию - ее распространяли через самиздат и "сарафанное радио".

16 августа на верфь прибыли делегации других стачечных комитетов. Они договорились о создании Межпредприятийного забастовочного комитета. 17 августа священник Хенрик Янковский совершил мессу у ворот верфи, на которой было выдвинуто 21 требование - освобождение политзаключенных, отмена цензуры, расширение прав Костела и другие.

18 августа к забастовке присоединилась Щецинская судоверфь под руководством Мариана Юрчика. Волна стачек прокатилась по побережью, закрывая порты и останавливая экономику. При содействии многих интеллектуалов рабочие, занятые на заводах, шахтах и верфях по всей Польше, объединили свои силы. В считанные дни к стачечному комитету присоединилось более 200 фабрик и предприятий.

Благодаря народной поддержке в Польше, а также международной поддержке и освещению в СМИ, рабочие Гданьска держались до тех пор, пока правительство не уступило их требованиям. 21 августа правительственные комиссии прибыли в Гданьск и Щецин.

30 и 31 августа представители рабочих и правительства Польши подписали соглашение, ратифицирующее многие требования рабочих. Настойчивость и последовательность участников протеста вынудила власти пойти на уступки.

В память об этом событии польский Сейм объявил 31 августа Днем солидарности и свободы. Впервые его отметили в 2005 году. Центром празднования стал город Гданьск, где в этот день прошли основные торжества.

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