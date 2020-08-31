Митрополит Тадеуш Кондрусевич был вынужден вернуться в Польшу 9 31.08.2020, 17:55

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Папа Римский Франциск и Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Сегодня его не впустили на родину, в Беларусь.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич вернулся в Польшу, проведя на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги немногим более трех часов. В Беларусь его все же не пустили — без объяснения причин, сообщил пресс-секретарь Белорусской католической церкви отец Юрий Санько, пишет tut.by.

Епархиальная машина, в которой ехал митрополит, пересекла белорусскую границу, водитель едет в Минск. Митрополит Кондрусевич вернулся на территорию Польши.

— Мы будем обращаться за разъяснениями в Госпогранкомитет и МВД и ждать возвращения главы Католической церкви Беларуси на родину, — сказал Юрий Санько.

Тадеуш Кондрусевич сегодня, 31 августа, возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Госпогранкомитет отказывается от комментариев.

Журналисты тем временем узнали, могут ли вообще быть правовые основания для того, чтобы белоруса не пускать домой.

Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно». Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.

Католики призывают молиться за Кондрусевича: «У няпросты для ўсіх нас час давайце мабілізуемся ў малітве, а таксама праявім асаблівую салідарнасць і будзем падтрымліваць адзін аднаго ў кожнай сітуацыі, бо мы — адна вялікая сям’я».

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