До +27°С ожидается в Беларуси 1 сентября 31.08.2020, 18:06

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иллюстрационное Фото: yandex.com

Во вторник ожидается переменная облачность.

До 27 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 1 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, утром и днем преимущественно по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, по юго-востоку - 15-18. Днем будет от плюс 15 по западу до 27 градусов по юго-востоку.

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