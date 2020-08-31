Что ждет луканомику? 7 31.08.2020, 18:27

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Мнение немецкого консультанта.

Приведут ли последние события в Беларуси к экономическому кризису в стране? Какое будущее ждет белорусские госпредприятия?Своим мнением о перспективах белорусской экономики с DW поделился немецкий консультант по инвестициям, старший директор белорусского отделения международной консалтинговой компании Civitta Даниэль Крутцинна (Daniel Krutzinna).

- Может ли нынешний кризис в Беларуси стать серьезной экономической проблемой для Александра Лукашенко?

- Да, безусловно. Беларусь сейчас находится в непростой экономической ситуации. Расходы на обслуживание внешнего долга страны остаются довольно высокими, а экономика республики тесно связана с мировой экономикой и соответственно тоже пострадала от пандемии коронавируса. Россия больше не хочет субсидировать белорусскую экономику в той степени, что прежде - путем поставок нефти по внутрироссийским ценам.

До сих пор Беларусь могла относительно дешево рефинансировать свой госдолг, выпуская еврооблигации. Если на фоне последних событий западные страны введут против Минска санкции, то применять этот инструмент будет уже невозможно.

- Сейчас дефицит бюджета республики составляет порядка 3-4 млрд белорусских рублей (1,1-1,5 млрд долларов). При этом до конца 2020 года Беларуси нужно найти 1,6 млрд долларов на выплаты кредиторам. Как белорусские власти намерены решать эту проблему?

- Пока у Беларуси достаточно валютных резервов: их объем составляет примерно 7-8 млрд долларов. До конца года с обслуживанием долга не должно быть особых проблем. Острого, масштабного экономического кризиса тоже вряд ли стоит ждать. Но вопрос в том, не окажемся ли мы в 2021 году в такой же ситуации, как в 2011 году, когда после президентских выборов 2010 года наступило тяжелое пробуждение.

В стране уже сейчас наблюдается несколько ажиотажный спрос на иностранную валюту. В ожидании резкой девальвации местной валюты все спешат обменять белорусские рубли. Что касается кредитов, то их, наоборот, пытаются брать в рублях. Банковскую систему Беларуси ожидает стресс-тест.

- По некоторым данным, за последние 10 лет объем российских субсидий в форме заниженных цен на сырую нефть составил около 50 млрд долларов. Насколько Россия заинтересована в сохранении такой модели в будущем?

- Реальные цифры могут быть еще выше: примерно 100 млрд долларов за последние 20 лет. В отдельные периоды косвенные российские субсидии составляли от 10 до 15 процентов белорусского ВНП. Это чудовищные цифры.

В 2019 году экономическая ситуация в России ухудшилась. Москва сейчас занимает позицию, согласно которой дальнейшая поддержка белорусской экономики возможна только при условии дальнейшей политической интеграции двух стран. Ключевые слова здесь - cоюзное государство и единая валюта, что фактически означало бы переход Беларуси на российский рубль.

- Стала ли нынешняя волна протестов для вас неожиданностью? Или же симптомы экономического кризиса стали ее предвестниками?

- Что касается экономической ситуации в стране, то после масштабного кризиса 2011 года стало очевидным, что сохранить высокие темпы роста начала 2000-х годов будет сложно. Цены на нефть оставались на гораздо более низком уровне, чем прежде, Россия утратила роль локомотива экономического роста в регионе, а белорусская экономика была модернизирована лишь частично.

В результате с 2010 года рост реальной заработной платы в стране был минимальным. Обещания Лукашенко поднять среднюю зарплату в стране до 500 долларов так и не были выполнены. Однако о том, что в Беларуси могут начаться столь масштабные протесты, ничего не говорило. На мой взгляд, к этому привела череда совпадений и ошибочных решений: экономические проблемы и тенденции в стране сыграли в этом лишь ограниченную роль.

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