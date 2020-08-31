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Болельщик пришел на финал женского Кубка Беларуси с плакатом-обращением к футболистам

  • 31.08.2020, 19:36
  • 3,439
Болельщик пришел на финал женского Кубка Беларуси с плакатом-обращением к футболистам

«Сколько можно молчать?» - спрашивает болельщик у футболистов.

Сегодня на стадионе «Динамо» проходит финал женского кубка Беларуси между «Динамо» и «Минском», передает «Трибуна».

Отметим, что на игру пропускают болельщиков. Ранее АБФФ проводила игры без зрителей. Это связано с мирными акциями протестов, которые проходят в Беларуси.

В сети появилось фото болельщика, который пришел на игру с плакатом, который призывает футболистов и спортивную общественность не молчать и высказываться о происходящем.

Напомним, ранее были задержаны футболисты ФК «Крумкачы» Сергей Козека и Павел Россолько.

фото: sports.ru
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