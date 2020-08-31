Воссоздатель Креста Евфросинии Полоцкой о протестующих: Какие светлые люди, смелые и замечательные 3 31.08.2020, 19:46

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Фото Андрея Рыбачука/vb.by

Николай Кузьмич о событиях в Беларуси и Бресте.

Журналист «Вечернего Бреста» Александр Седнев ведет разговор в мастерской знаменитого художника Николая Петровича Кузьмича, воссоздателя белорусской святыни - Креста Евфросинии Полоцкой. В других обстоятельствах уместно было бы интересоваться тонкостями искусства, готовить читателей к предстоящему 70-летнему юбилею мастера. Но мастеру не работается. И никакой разговор не может увести нас от событий в Беларуси и Бресте. 20 августа он вместе с другими людьми искусства принял участие во флешмобе на ступенях выставочного зала на Советской. Что может сказать участникам протестов человек искусства?

- ...Я лично дезорганизован полностью: ни работать, ни на рыбалку... Ничего не хочется делать! Картинка бывает разная, но мозги ж-то одни! Могу судить по тому, что я сам видел на телекартинке, на улице, что слышал от своих знакомых. То, что не вмещается в голове, - крайний садизм по отношению к нашим мирным людям, жителям Бреста. Мы все задержались где-то на уровне развития. Ну что это такое, когда десять на одного? Человек не имеет права быть садистом. Кто ответит за избитых, изнасилованных? Никаких прощений быть не может, должны понести наказание, иначе конца не будет!

- С кем вы созванивались в эти тяжелые дни?

- С друзьями своими. Не буду называть фамилий. Кто-то из них говорил, что это фашизм... Люди в недоумении.

- Вы лично как пережили эмоционально?

- Была злость, беспомощность. Нам нечем отвечать, у нас нет оружия, можем ответить только своими боками, лбом... Террористы - те хоть требования выставляют. А это...

- А вы не боитесь со мной об этом вот так?

- Отвечаю. Я прожил жизнь. Я не знаю, боюсь я или не боюсь. Сказать, что не боюсь, это неправда. Мысли есть в голове. Да ладно за себя - за людей. Выдергивали молодых - и не потому, что были виноваты, а потому, что был получен приказ - молодых выставить зачинщиками, чтоб урок дать.

Eсли вышла вся Беларусь, я не верю в каких-то зачинщиков, не ве-рю! И то, что кто-то якобы проплачен, тем более.

Надо спасать людей, спасать народ! Вот в этой мастерской, где мы с вами беседуем, я делал Крест Евфросинии Полоцкой, делал раку для Креста. Но что-то изменилось в стране, что-то пошло не так.

- Кто заслуживает добрых слов за сделанное в прошедшие дни?

- Это наша молодежь. Кто бы что ни говорил... Обкуренные, проститутки - ну о чем вы? Я был настолько рад, когда стоял на ступеньках выставочного зала, у меня душа разрывалась. Боже, думаю, какие светлые люди! Это же наше будущее, по всем параметрам, я бы встал перед ними на колени. Молодые, смелые и замечательные. Пусть они там с рисунками на руках, с бантиками, шишечками, с чем угодно. Это другие люди, в этом их прелесть. Что их, законсервируешь, в робы одинаковые оденешь? Я открыл для себя мир - это молодое замечательное поколение, хоть бы их никто не бомбил и не избивал.

Справка

Николай Петрович Кузьмич родился в деревне Патрики Кобринского района Брестской области. Окончил Минское художественное училище имени А.К. Глебова.

Художник-ювелир, возродивший технику древневизантийской перегородчатой эмали XII века, входит в пятёрку лучших мастеров в мире, работающих в уникальной технике горячих эмалей.

Автор реконструкции национальной святыни Беларуси - Креста Евфросинии Полоцкой и серебряной раки нетленных мощей святой.

С 1987 года член Белорусского союза художников, возглавляет Брестское отделение союза художников. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат премии президента «За духовное возрождение». Награжден орденом Франциска Скорины. 16 августа 2019 года Николаю Кузьмичу присвоено звание «Почетный гражданин города Бреста».

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