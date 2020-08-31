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Футболисты «Крумкачоў» вышли на свободу

  • 31.08.2020, 20:00
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Футболисты «Крумкачоў» вышли на свободу

Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны вчера в Минске.

Футболистов «Крумкачоў» Сергея Козеку и Павла Рассолько отпустили на свободу из Ленинского РУВД.

Уголовное дело против него приостановлено, сообщает телеграм-канал «Радыё Свабода».

Напомним, футболисты были задержаны вчера в Минске. Как уточняло «Радыё Свабода», игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Отмечается, что Павел Рассолько и Сергей Козека в марше протеста не участвовали.

Обоим инкриминировали участие в инциденте с повреждением милицейского микроавтобуса, который произошел рядом со зданием КГБ около двух часов дня в воскресенье. Им также инкриминировали нападение на милицию. Козеку из РУВД увозила скорая с серьезной травмой позвоночника (перелом третьего позвонка).

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