Футболисты «Крумкачоў» вышли на свободу
- 31.08.2020, 20:00
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Сергей Козека и Павел Рассолько были задержаны вчера в Минске.
Футболистов «Крумкачоў» Сергея Козеку и Павла Рассолько отпустили на свободу из Ленинского РУВД.
Уголовное дело против него приостановлено, сообщает телеграм-канал «Радыё Свабода».
Напомним, футболисты были задержаны вчера в Минске. Как уточняло «Радыё Свабода», игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Отмечается, что Павел Рассолько и Сергей Козека в марше протеста не участвовали.
Обоим инкриминировали участие в инциденте с повреждением милицейского микроавтобуса, который произошел рядом со зданием КГБ около двух часов дня в воскресенье. Им также инкриминировали нападение на милицию. Козеку из РУВД увозила скорая с серьезной травмой позвоночника (перелом третьего позвонка).