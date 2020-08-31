Белорусы Канады маршем прошлись по улицам Торонто 31.08.2020, 20:09

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Около 300 человек участвовало в шествии солидарности с народом Беларуси.

30 августа Объединение белорусов Канады устроило шествие солидарности с народом Беларуси, сообщает Charter97.org.

Около 300 человек прошлись по улицам Торонто, а потом исполнили белорусские народные песни вместе с группой «Яваровы Людзі» в поддержку актеров Купаловского театра.

Администрация Торонто осветила надпись TORONTO в бело-красно-белые цвета.

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