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Белорусы Канады маршем прошлись по улицам Торонто

  • 31.08.2020, 20:09
  • 4,117
Белорусы Канады маршем прошлись по улицам Торонто

Около 300 человек участвовало в шествии солидарности с народом Беларуси.

30 августа Объединение белорусов Канады устроило шествие солидарности с народом Беларуси, сообщает Charter97.org.

Около 300 человек прошлись по улицам Торонто, а потом исполнили белорусские народные песни вместе с группой «Яваровы Людзі» в поддержку актеров Купаловского театра.

Администрация Торонто осветила надпись TORONTO в бело-красно-белые цвета.

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