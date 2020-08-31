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Возле Кафедрального собора в Минске люди стоят с портретами митрополита Тадеуша Кондрусевича

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  • 31.08.2020, 20:27
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Возле Кафедрального собора в Минске люди стоят с портретами митрополита Тадеуша Кондрусевича
фото: euroradio.fm

Сегодня главу Католического костела не впустили в Беларусь.

Возле Кафедрального собора в Минске люди стоят с портретами митрополита Тадеуша Кондрусевича. К верующим вышли также ксендзы.

Также христиане держат двуязычную надпись «Чакаем / Ждем».

Верующие проводят крестный ход и вокруг Красного костела.

Напомним, власти Беларуси сегодня не впустили в страну главу Католического костела Тадеуша Кондрусевича. Митрополит является гражданином Беларуси.

фото: euroradio.fm
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