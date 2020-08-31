В Гродно у Фарного костела собралось около 100 человек

В Гродно у Фарного костела собралось около 100 человек2
- 31.08.2020, 20:45
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Белорусы в разных городах приходят к костелам в знак солидарности с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем.
В Гродно у Фарного костела сегодня собралось около 100 человек, передает телеграм-канал «Радыё Свабода».
Акции солидарности с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем также прошли возле Красного костела и Кафедрального собора в Минске.
Напомним, главу Католического костела, гражданина Беларуси сегодня не вустили в страну.