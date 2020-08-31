Студенты и преподаватели МГЛУ требуют пересмотра результатов выборов 2 31.08.2020, 21:06

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Выпускники, студенты и сотрудники Минского лингвистического университета выступили с обращением.

"Мы, нижеподписавшиеся выпускники, студенты, учащиеся, сотрудники Минского государственного лингвистического университета и Минского лингвогуманитарного колледжа, этим письмом хотим выразить свою солидарность и поддержку учителям, которые честно проводили подсчет голосов, журналистам, которые беспристрастно освещают последние события, медикам, которые бесстрашно сражаются за жизнь и здоровье протестующих и задержанных, а также всем белорусам, которые не остались безразличными в это время.

Сейчас наши соотечественники как никогда хотят, чтобы их голос был услышан. Одни выходят с цветами и плакатами на улицы наших городов и мирно просят остановить насилие, другие требуют диалога от руководства предприятий и чиновников исполнительных комитетов, чтобы открыто выразить свое мнение о событиях до и после президентской гонки и при этом услышать мнение представителей власти. Все они хотят лишь внимания, на которое имеют право", - говорится в обращении выпускников, студентов, учащихся и сотрудников Минского государственного лингвистического университета и Минского лингвогуманитарного колледжа

Авторы документа требуют остановить насильственные действия к протестующим и поддержать требования трудовых коллективов и протестующих о пересмотре результатов выборов президента Республики Беларусь.

"Помните: Беларусь — это все мы", - говорят студенты и сотрудники МГЛУ и МЛК.

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