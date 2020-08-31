Марш мира и независимости в Бресте: яркий фоторепортаж
- 31.08.2020, 21:25
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Как Брест мирно протестовал в последнее воскресенье лета.
В воскресенье, 30 августа, жители Бреста прошли маршем по улицам города.
Несмотря на то, что площадь Ленина в городе перекрыли еще в полдень 30 августа, горожане все равно вышли в воскресенье на мирную акцию протеста.
В этот день колонна протестующих выбрала новый маршрут для шествия. Из центра люди поднялись на Кобринский путепровод, пошли по улице Московской и свернули на Пионерскую. Оттуда они вышли на Пушкинскую, через которую вернулись в центр.
Люди, как всегда, шли с бело-красно-белыми флагами, плакатами и выкрикивали лозунги.
Как это было, смотрите в фоторепортаже «Брестской газеты»: