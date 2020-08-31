ВОЗ назвала условия для безопасного открытия стран после карантина 31.08.2020, 22:24

Тедрос Гебрейесус

Государства должны предпринять как минимум четыре основных шага.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, но важно соблюдать ряд рекомендаций организации в сфере безопасности, чтобы не допустить катастрофы. Об этом предупредил на брифинге 31 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает gordonua.com.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди – на свои рабочие места. Но это должно быть сделано безопасно", – сказал он.

Гебрейесус отметил, что государства должны предпринять несколько шагов до возврата к нормальной жизни. Прежде всего, по словам главы ВОЗ, нужно предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий, ограничив передачу вируса среди больших групп людей.

"Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Важно защитить наиболее уязвимые группы, чтобы сократить смертность. Каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки", – напомнил Гебрейесус.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер по защите группы риска – пожилых людей, граждан с проблемами со здоровьем и медицинских работников.

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