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ВОЗ назвала условия для безопасного открытия стран после карантина

  • 31.08.2020, 22:24
ВОЗ назвала условия для безопасного открытия стран после карантина
Тедрос Гебрейесус

Государства должны предпринять как минимум четыре основных шага.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, но важно соблюдать ряд рекомендаций организации в сфере безопасности, чтобы не допустить катастрофы. Об этом предупредил на брифинге 31 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает gordonua.com.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди – на свои рабочие места. Но это должно быть сделано безопасно", – сказал он.

Гебрейесус отметил, что государства должны предпринять несколько шагов до возврата к нормальной жизни. Прежде всего, по словам главы ВОЗ, нужно предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий, ограничив передачу вируса среди больших групп людей.

"Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Важно защитить наиболее уязвимые группы, чтобы сократить смертность. Каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки", – напомнил Гебрейесус.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер по защите группы риска – пожилых людей, граждан с проблемами со здоровьем и медицинских работников.

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