Полина Шарендо-Панасюк: Лукашенко с треском проиграл еще до выборов 3 4.08.2020, 7:36

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Фортуна повернулась к белорусам лицом.

Митинги объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской в Брестской области побили все рекорды — 10 тысяч человек в Барановичах, около 20 тысяч в Бресте и 5 тысяч в Березе. Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полина Шарендо-Панасюк рассказала сайту Сharter97.org, что заставило ее земляков подняться с диванов и громко заявить о себе.

- Я ожидала, что будет большая активность на митингах. Благодаря социальным сетям и независимым сайтам люди видят, сколько человек приходит на встречи в других городах. Происходит своего рода соревнование и это заметно по чатам: пишут, что в Минске вышло столько-то человек, значит, «давайте не ударим в грязь лицом в Бресте, давайте покажем, что нас много».

Естественно, сейчас есть чаты «Страны для жизни», которые координировал одноименный Telegram-канал Сергея Тихановского. Почти в каждом городе есть свой чат, даже в маленьких Ивацевичах, Березе и Кобрине. Благодаря этим каналам люди постоянно онлайн, постоянно коммуницируют между собой, координируют действия. Это очень большое достижение новых технологий.

- Лукашенко уже давно растерял свою популярность, но почему именно в этом году столько людей выходит на акции?

- Конечно, эти «соревнования» происходят на волне протестных настроений. Почему так? Это был очень долгий процесс. Эмоции накапливались, а сейчас происходит настоящий взрыв. Опять же, благодаря новым технологиям белорусы увидели, что их действительно много.

Белорусы нашли соратников, единомышленников. Безусловно, этот процесс не был таким быстрым: накапливалась злость к этой бездарной, наглой, вопиющей власти. Если говорить про Брест, то акции предыдущих лет сыграли большую роль в пробуждении людей.

- Акции против строительства завода АКБ под Брестом?

- И не только! Если говорить именно про Брест, то движение за перемены в нашем городе началось еще в 2017 году. Акции рассерженных белорусов и кормление голубей можно назвать таким протестным «тренингом» для общества. Другие города Беларуси также смотрели и учились на примере Бреста. Сегодня все эти локальные акции ручейками соединяются в один большой протест.

Брестчане были пионерами, которые показали, что нужно выходить, несмотря ни на что. Сейчас это уже сотни тысяч людей по всей Беларуси, которые не боятся выйти на улицы.

- На акции в Бресте было много десантников. Какие настроения среди белорусских военных и силовиков?

- Знаете, я с силовиками не общаюсь. Могу судить по разговорам, что они тоже не согласны с происходящим в стране и напрямую говорят, что не будут выступать против людей. Когда я была на пикете в Березе, к нам тоже подходили десантники, которые говорили, что они за нас, за народ и за перемены.

- Готовы ли пойти против системы бюджетники?

- Уже лет 15 в избирательных комиссиях сидят одни и те же люди. Составы не меняются, их 70 тысяч по всей Беларуси. Ядро из года в год остается неизменным. Поэтому главный вопрос, как они поступят в этом году.

Я уверена, что у рядовых бюджетников такие же настроения, как и во всем обществе. Что же делать с ядром, которое фальсифицирует? Надо с ними разговаривать, но понятно, что есть «прожженные», к которым в будущем нужно будет применять люстрацию.

- До выборов остались считанные дни. Как нам не упустить победу?

- Есть большой протестный запал, а с каждым разом на акции выходит все больше и больше людей. В день выборов мы должны не только проголосовать или надеть белые ленточки, но и выйти защищать нашу победу. Мы должны выходить после голосования на центральные улицы городов и там уже всем вместе объединяться и заявлять, что Лукашенко проиграл, а он с треском проиграл еще до начала выборов. Победил кандидат, которые аккумулировал этот протест — Светлана Тихановская.

Всем очень импонирует идея, что должны состояться новые, честные, европейские выборы. Должны вернуться из эмиграции все умные, порядочные, талантливые профессионалы, которые были вынуждены уехать.

Только тогда начнется нормальный процесс и нормальная избирательная кампания. Действительно, все белорусы очень ждут возможности принять участие в настоящих выборах, настоящих дебатах, действительно услышать разные мнения. Общество уже просто соскучилось по выборам, где их голос будут считать.

Я говорила на пикете в Березе, что история нам дает сейчас шанс. У нас не получалось в холодные дни весны, потом в холодные дни зимы, а сейчас нас, свободных людей Беларуси, целых 97%. Фортуна повернулась к белорусам лицом.

Более выгодных и благоприятных условий для того, чтобы быть на улицах, отстаивать свою победу и добиваться своей свободы, наверное, не будет. Поэтому надо этот шанс использовать и быть достойными этого шанса. Тогда мы действительно будет народом достойным свободы.