В теле человека нашли места, где прячется коронавирус после выздоровления 4.08.2020, 7:56

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Исследование провели в университете в Вирджинии (США).

В организме человека есть несколько мест, которые менее доступны для иммунной системы и где трудно искоренить вирусные инфекции, в том числе коронавирус.

К ним относятся центральная нервная система, яички и глаза. Об этом рассказал врач-инфекционист в Университете в Вирджинии (США) Уильям Петри, сообщает Science Alert.

Отмечается, что в ходе небольшого исследования новый коронавирус был обнаружен в сперме у четверти пациентов во время активной инфекции и чуть менее чем у 10% пациентов, которые, по-видимому, выздоровели.

Также COVID-19 может после выздоровления сохраняться в плаценте, крови, кишечнике и дыхательных путях. В полости носа и небе коронавирус может оставаться в течение месяца или более после заражения.