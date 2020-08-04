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«Мы видели, как обманутый народ поступил с Чаушеску»

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  • 4.08.2020, 8:21
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«Мы видели, как обманутый народ поступил с Чаушеску»
ФОТО: SVABODA.ORG

За прошедшую неделю в Беларуси произошли удивительные события.

Лукашенко находится в условиях жесткого давления, которого никогда раньше не испытывал. За прошедшую неделю в Беларуси произошли удивительные события. Митинг оппозиции, названный крупнейшим со времен распада СССР, арест 33 российских наемников, и признание Лукашенко в том, что результат сданного им теста на наличие вируса (после того как он на протяжении нескольких месяцев занижал опасность эпидемии коронавируса) оказался положительным.

Лукашенко оказался в очень сложной ситуации, столкнувшись с активно действующей оппозицией на фоне ожесточенных споров с Россией по поводу экономической интеграции и с Западом — по поводу прав человека. Это самый опасный момент в его карьере, пишет The Guardian (перевод - inosmi.ru).

Похоже, что на следующей неделе обязательно состоятся протесты с требованием признать результаты выборов недействительными. Кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская заявила журналистам, что присоединится к ним, если они начнутся. Она согласилась выставить свою кандидатуру вместо своего мужа Сергея Тихановского, популярного ютубера, арестованного властями. Ее предвыборная программа проста: освободить политзаключенных и провести новый тур голосования — свободные и честные выборы.

Заключенный в тюрьму оппозиционный кандидат Виктор Бабарико, который теперь не имеет права баллотироваться, перед своим арестом сказал в интервью, что общественность возмущена, хотя он надеется, что люди будут избегать насилия. «Мы видели, как обманутый народ расправился с Чаушеску», — сказал он, имея в виду то, как внезапно оборвалась жизнь румынского диктатора в конце декабря 1989 года.

По численности митинги оппозиции достигают небывалых масштабов. В митинге, прошедшем 19 июля в Минске, приняло участие около 10 тысяч человек. А на митинге, состоявшемся там же 11 дней спустя, по оценкам наблюдателей из правозащитной организации «Весна», собралось 63 тысячи человек (всего, с учетом не заходивших за ограждения, около 70 тысяч - ред.), и он стал самой массовой демонстрацией после распада СССР.

По словам лидеров оппозиции, Лукашенко лишился поддержки многих людей из-за своих скептических высказываний о пандемии коронавируса и из-за того, что он просто уже не может руководить страной.

«Это превратилось в какую-то личную неприязнь к нему — говорит Мария Колесникова, координатор бывшего предвыборного штаба Бабарико, которая теперь входит в группу поддержки Тихановской. — Ему 65, и есть ощущение, что ему пора на пенсию».

Хотя когда-то Лукашенко мог не раз обращаться за поддержкой к России, традиционному союзнику, теперь отношения между двумя странами ухудшились.

Основной причиной разногласий является инициированный Россией план дальнейшей интеграции экономик двух стран. На прошлой неделе напряженность в отношениях между двумя странами резко обострилась, когда Белоруссия задержала под Минском 33 российских наемников ЧВК.

Москва потребовала возвращения задержанных россиян и ужесточила пограничный контроль между двумя странами.


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