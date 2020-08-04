Израиль нанес ответный удар по целям в Сирии 4.08.2020, 8:32

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Фото: F-16.net

Боевики со стороны Сирии готовили взрыв у разделительного забора на Голанских высотах.

Истребители, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты армии Израиля вечером в понедельник, 3 августа, нанесли удар по военным целям в Сирии. Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает, что эта акция стала ответом на попытку неизвестных лиц осуществить взрыв у разделительного забора между территорией, контролируемой Израилем и Сирией, у Голанских высот ранее в тот же день. Четыре боевика, устанавливавшие взрывчатку со стороны Сирии, были убиты огнем армии Израиля, сообщает dw.com.

This is the moment when four terrorists attempted to plant explosives near the security fence between #Israel and #Syria last night...



...and the moment we stopped them.



We will continue to defend Israel's borders from all enemy threats. pic.twitter.com/bQPGPiJFlg — Israel Defense Forces (@IDF) August 3, 2020

В число целей, по которым был нанесен удар, вошли наблюдательные пункты, системы сбора разведданных, средства зенитной артиллерии, системы командования и управления на базах сирийских вооруженных сил. Сирийское агентство Sana сообщило, что военным объектам на юге Сирии был причинен материальный ущерб. О погибших в ходе удара не сообщается.

Это уже второй ответный удар армии Израиля за 24 часа - в ночь на понедельник авиация Израиля нанесла удар по подземным военным объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. "В ответ на ракету, выпущенную по Израилю ранее этим вечером, наши ВВС только что нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре ХАМАС в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным за всю активность, исходящую из Газы", - говорилось в сообщении Армии обороны Израиля.