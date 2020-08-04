Libération: В Беларуси происходит невиданная с начала 1990-х мобилизация народа 6 4.08.2020, 8:51

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ФОТО: GETTY IMAGES

Светлана Тихановская — козырь сторонников перемен в стране.

В тени сосен брестского Парка воинов-интернационалистов 20 000 человек поют, аплодируют и размахивают бело-красным флагом, символом независимой Белоруссии. Все они собрались, чтобы послушать Светлану Тихановскую, которая провела в воскресенье один из своих главных митингов в этом большом городе на польской границе, пишет французское издание Libération (перевод - inosmi.ru).

9 августа 37-летняя мать семьи, новичок в политике, схлестнется на выборах с автократом Лукашенко, который стоит у власти с 1994 года. Такие же сцены ликования повторяются день за днем, город за городом, вот уже несколько недель. Невиданная мобилизация для страны со времен распада СССР в начале 1990-х годов.

То есть, молодые демонстранты в принципе не видели ничего подобного. 25-летний Никита не знает другого президента кроме Лукашенко и ждет от Тихановской «лучшего будущего для всех белорусов во всех областях, прежде всего, свободы. Она хочет лучшего для всех!» «Думаю, Светлана станет нашим новым президентом, — добавляет 40-летняя Олеся. — Я поддерживаю ее, потому что она — женщина и приятный человек. И у меня уже больше нет сил терпеть Лукашенко».

Переходный период перед свободными выборами

Сама Тихановская стала кандидатом волей случая, после ареста ее мужа. Сейчас она — самый опасный противник Лукашенко. При этом у Светланы Тихановской, которая выступает вместе с Вероникой Цепкало (ее мужа лиши права участвовать) и Марией Колесниковой (бывший руководитель избирательного штаба Виктора Бабарыко) нет программы.

«Она говорит на всех митингах, что не хочет быть президентом, — объясняет ее советник Антон Родненков. — Цель — победить Лукашенко, обеспечить шестимесячный переходный период и организовать свободные выборы». Такая позиция позволяет привлечь все течения оппозиции. Кроме того, свою роль играет и женская команда: «Лукашенко свойственно недооценивать женщин, и КГБ в целом не знает, что с ними делать».

Удар по общественному договору

В 2017 году Лукашенко предложил закон для борьбы с «тунеядцами», по которому безработные должны были платить налог. Эта мера породила масштабные демонстрации и стала ударом по общественному договору с 10 миллионами белорусов. «Медицина, бесплатное образование, низкие и не растущие зарплаты… За последние годы Лукашенко упразднил немало пунктов общественного договора, — отмечает Валерия Костюгова. — В таких условиях трудно винить Запад с капитализмом».

Развитие новых технологий с распространением интернета (число пользователей удвоилось за десять лет) позволило населению получить доступ к информации и организоваться. В Telegram мемы про Лукашенко стали живой классикой, который прочно завяз в коммунистическом прошлом, и сегодня ему все чаще бросают вызов. Проведение опросов является государственной привилегией, из-за чего оценить настоящие рейтинги непросто.

На воскресном митинге в Бресте улыбавшаяся Светлана Тихановская пообещала белорусам, что может «все изменить».

«Впервые обороняться должна не оппозиция, а Лукашенко. Наша стратегия в том, чтобы укрепить оппозицию и мобилизовать общественность», — говорит Антон Родненков.