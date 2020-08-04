Особняк в Европе по цене чашки кофе: в чем подвох покупки дома за 1 евро 3 4.08.2020, 9:09

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Фото: CNN Travel

Эксперт разложил ситуацию «по полочкам».

«Распродажа старинных особняков на Сицилии по 1 евро» — многие могут подумать, что это какой-то розыгрыш или шутка. На самом деле купить дом в Италии по цене чашки капучино вполне реально. РБК рассказывает, как устроена эта система продажи и каких подвохов можно ожидать.

В Европе есть специальные программы, в рамках которых можно купить дома за 1 евро. Однако, чтобы стать полноценным владельцем такой недвижимости, нужно привести ее в порядок. Большинство таких домов продаются в плачевном состоянии, а сами поселки — пустующие.

Ведущий аналитик зарубежной недвижимости Prian.ru Анастасия Фалей говорит, что купить дом по символической цене сегодня можно во многих странах. Такие акции периодически устраивают в Греции, Франции, Великобритании, Испании, Хорватии, Австрии и Норвегии. Но безусловным лидером выступает Италия. Например, дома по евро можно купить в Бивоне, Бизачче, Муссомели, Молизе и Абруццо.

— Каждый год несколько местных коммун, как правило, из южных регионов страны, объявляют акцию «дом за 1 евро». Сейчас они пошли даже дальше — предлагают не только дома по цене чашки кофе, но и пособие для тех, кто согласится там жить, — 8−10 тысяч евро в год, — рассказывает Анастасия Фалей.

Фото: CNN Travel

Власти идут на такие меры, чтобы возродить жизнь в коммуне и привлечь молодое население — большинство населенных пунктов с домами за 1 евро пустующие. Как правило, сама недвижимость находится в запущенном состоянии и требует реставрации — именно этим и должны будут заняться будущие владельцы.

Местные чиновники собирают пул таких объектов (многие из них принадлежат частным собственникам, которые не могут или не хотят ими управлять), рекламируют это предложение и принимают заявки от потенциальных покупателей. Обычно узнать всю информацию и подать заявку можно на сайте местного муниципалитета. Новости о таких распродажах часто размещают не только местные СМИ, но и стран СНГ.

Чтобы принять участие в программе, надо написать обращение в муниципалитет с мотивационным письмом с рассказом о себе и о том, почему вы хотите купить такой дом. Далее администрация рассматривает претендентов. В случае одобрения запускается традиционный для страны процесс покупки недвижимости.

Требования программы: ремонт, депозит и рабочие места

Дома за евро обычно продаются с соблюдением определенных требований. Обязательное условие почти для всех программ — восстановление объекта недвижимости за определенный срок (от года до трех лет). Абсолютно все дома за 1 евро нуждаются в капитальном ремонте.

Далее в зависимости от страны и региона требования могут варьироваться. Например, часто необходимо оставить гарантийный депозит на счете в банке (как правило, несколько тысяч евро), который вернут покупателю только после ремонта. Либо необходимо вложить в реставрацию определенную сумму — тоже в районе нескольких тысяч евро.

В некоторых программах установлено обязательство переехать в регион, жить там и вести деятельность в течение какого-то периода. Иногда дома за 1 евро продаются на аукционе, в таком случае стоимость может многократно увеличиться.

Нередко на покупателей домов по символической цене возлагается обязательство не только отремонтировать дом, но и создать рабочие места, которые будут закреплены за местным населением. Так администрация стимулирует местную экономику.

При этом особых ограничений к претендентам на дома за 1 евро нет — ими могут стать граждане любой страны. При этом иностранным претендентам важно помнить, что сделка с недвижимостью сама по себе не дает права поселиться в другой стране на постоянной основе. Для получения вида на жительство нужны более веские основания. Например, официальное трудоустройство или открытие собственного бизнеса.

Нюансы покупки дома за 1 евро

Единственный плюс от участия в подобных программах — моральное удовлетворение. Гордость за то, что вы владеете уникальным объектом недвижимости, что вы помогли возрождению живописной деревушки где-нибудь на юге Италии. Но никаких финансовых выгод от такой покупки получить не удастся, предупреждает эксперт. Расходы на восстановление объекта будут сопоставимы или даже превысят сумму, которая понадобится для покупки похожего жилья на вторичном рынке.

Фото: CNN Travel

Главный подводный камень — эти объекты неликвидны. Продать дом в глухой деревеньке даже после ремонта будет крайне сложно.

— Если бы это было не так, муниципалитеты бы их продавали, а не отдавали за бесценок. Причина глобальная — урбанизация. Деревни вымирают не только в России, но и в Италии, Испании, Португалии и других странах. Возможно, пандемия коронавируса даст толчок обратным процессам — люди снова захотят жить в провинции, на природе. Но в любом случае перелом не произойдет быстро, — говорит Анастасия Фалей.

Кроме того, если будут нарушены пункты договора (например, владелец не успеет восстановить дом в срок), то могут быть штрафы или даже расторжение сделки. Например, покупатели домов в Муссомели (Сицилии) обязаны провести реставрацию в течение года, иначе они потеряют залог в сумме 5 тысяч евро.

Как 1 евро превращается в десятки тысяч

Почти всегда конечная стоимость дома за 1 евро превращается в кругленькую сумму — в десятки тысяч евро. Все зависит от того, в каком состоянии дом, какие обременения на него наложены и какой ремонт придется провести.

По оценкам экспертов, только на регистрацию собственности уйдет около 3−7 тысяч евро — гонорар нотариуса (без которого сделки во многих странах невозможны), различные административные сборы, переводы договоров и документов, комиссия агента (без него обычно можно обойтись, но сложно для иностранца), перелеты за границу и обратно.

Налоги на покупку и содержание часто начисляются от кадастровой стоимости, которая вряд ли равна 1 евро. Это все нужно учесть перед сделкой.

Далее — реставрация. Большинство этих объектов требуют капитального ремонта (укрепление фундамента, крыши, замена всех коммуникаций), просто косметическим ремонтом не обойтись. Кроме того, могут быть отягчающие обстоятельства в виде исторической значимости постройки, а следовательно, ограничений на перепланировки и использование материалов.

По самым оптимистичным расчетам, следует закладывать в бюджет от 500 евро за 1 кв. м. Это значит, что 100-метровый дом где-нибудь в глухой деревне в Италии в итоге будет стоить минимум 50 тысяч. Иногда квадрат может обойтись и в 2−3 тысячи — в зависимости от материалов, технологий, сложности работ. Также стоит учесть расходы на мебель и технику — а это еще 10−20 тысяч.

Фото: CNN Travel

В последующем, когда дом будет отремонтирован, он все равно будет требовать ежегодных расходов — налоги и цены на коммунальные услуги в Европе намного выше.

Резюме эксперта

В курортных европейских странах (Италия, Греция, Испания) и без программ «дома за 1 евро» есть тысячи недорогих объектов недвижимости в провинции — до 50 тысяч, 30 тысяч и даже 20 тысяч. Они продаются свободно на открытом вторичном рынке без обременений в виде обязательного ремонта за определенный срок. Там тоже может требоваться ремонт — но уже косметический и без обязательств. Если задача купить недорого дачу в Европе, лучше не создавать себе лишних хлопот и просто купить то, что понравится. Все равно на программе «дом за 1 евро» вы в конечном счете не сэкономите.

В любом случае сделку с зарубежной недвижимостью не стоит проводить на последние деньги. Дополнительные расходы всегда будут — и на этапе покупки, и во время содержания. И как правило, самые дешевые частные дома в провинции — далеко не самые ликвидные.