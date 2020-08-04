закрыть
4 августа 2020, вторник, 11:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

И в ответ — тишина

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 4.08.2020, 9:27
  • 6,649
И в ответ — тишина

А за окном — миллионы человек, которые хотят лично плюнуть или дать ему в морду.

Обижают золотовцев, плюют россияне на путинские запреты "больше двух не собираться". То в Хабаровске уже три недели дубиногвардейцам приходится терпеть унижения и ретироваться от многотысячной толпы митингующих. То в центре Москвы публично получать по щщам от бывших ВДВшников, как сегодня в Парке Горького. И сильнее, чем обычно .

Кстати, на очередном шествии в поддержку Фургала в Хабаровске отслужившие "голубые береты" тоже были замечены. Неприятненько как-то для власти.

Короче, это вам не студентиков, всяких мундепов и пожилых правозащитников в Москве да Питере метелить.

Когда людей на улице много. Когда они не просто доведены и обижены, а еще мотивированы и сплочены. А тем более, когда они ещё и с кулаками, пусть их даже немного... Приходится золотогвардейцам засовывать свои дубинки себе за пояс. И всем прочим "голубым мундирам" тоже.

И очевидно, рано или поздно и этот режим доведет ситуацию до заранее известного собственного финала, когда не выйдет его защищать на улицу ни один силовик.

Эй, где же ты, Витя, генерал мой Золотов, шеф-повар по "отбивным из Навального"? Отзовись, Рамзан, брат, мой герой России Кадыров? - будет взывать по молчащим телефонам ФСО обнуленный диктатор. И только тишина в ответ. И никого в казармах Росгвардии. Ни души в коридорах МВД и кабинетах ФСБ. Только лязг одиноких шредеров и запах тлеющей бумаги.

А за окном несколько десятков миллионов россиян, которые очень хотят лично плюнуть или дать ему в морду.

Телеграм-канал «Серпом По»


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев