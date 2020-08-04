И в ответ — тишина Телеграм-канал «Серпом По»

4.08.2020, 9:27

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А за окном — миллионы человек, которые хотят лично плюнуть или дать ему в морду.

Обижают золотовцев, плюют россияне на путинские запреты "больше двух не собираться". То в Хабаровске уже три недели дубиногвардейцам приходится терпеть унижения и ретироваться от многотысячной толпы митингующих. То в центре Москвы публично получать по щщам от бывших ВДВшников, как сегодня в Парке Горького. И сильнее, чем обычно .

Кстати, на очередном шествии в поддержку Фургала в Хабаровске отслужившие "голубые береты" тоже были замечены. Неприятненько как-то для власти.

Короче, это вам не студентиков, всяких мундепов и пожилых правозащитников в Москве да Питере метелить.

Когда людей на улице много. Когда они не просто доведены и обижены, а еще мотивированы и сплочены. А тем более, когда они ещё и с кулаками, пусть их даже немного... Приходится золотогвардейцам засовывать свои дубинки себе за пояс. И всем прочим "голубым мундирам" тоже.

И очевидно, рано или поздно и этот режим доведет ситуацию до заранее известного собственного финала, когда не выйдет его защищать на улицу ни один силовик.

Эй, где же ты, Витя, генерал мой Золотов, шеф-повар по "отбивным из Навального"? Отзовись, Рамзан, брат, мой герой России Кадыров? - будет взывать по молчащим телефонам ФСО обнуленный диктатор. И только тишина в ответ. И никого в казармах Росгвардии. Ни души в коридорах МВД и кабинетах ФСБ. Только лязг одиноких шредеров и запах тлеющей бумаги.

А за окном несколько десятков миллионов россиян, которые очень хотят лично плюнуть или дать ему в морду.

Телеграм-канал «Серпом По»