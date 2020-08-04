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Байден перенес объявление своего кандидата в вице-президенты

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  • 4.08.2020, 9:38
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Байден перенес объявление своего кандидата в вице-президенты
ДЖО БАЙДЕН
Фото: Reuters

Решение было принято из-за обострившийся борьбы между претендентами внутри команды политика.

Вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перенес объявление своего вице-президента на выборах 2020 года.

Об этом сообщает The Washington Post (перевод - nv.ua).

По данным издания, решение было принято из-за обострившийся борьбы между кандидатками внутри команды Байдена.

Журналисты отмечают, что кандидат в вице-президенты США будет объявлен не ранее чем через две недели. Ранее предполагалось, что Байден назовет кандидатуру на этой неделе.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне все активнее распространяются слухи о том, что вице-президентом у Джо Байдена будет Сьюзан Райс, бывшая советница Барака Обамы по национальной безопасности.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действущий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

По результатам недавнего опроса от Монмутского университета, Джо Байден на выборах получит 52%, а Дональд Трамп — 42%.


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