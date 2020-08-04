закрыть
4 августа 2020, вторник, 12:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Такого российская сторона еще не делала!»

8
  • 4.08.2020, 9:46
  • 16,080
«Такого российская сторона еще не делала!»
иллюстрационное фото

Что происходит на границе Беларуси с РФ.

С начала августа на погранпереходе «Красная горка» под Смоленском стоят километровые очереди из грузовиков и легковушек. Журналисты kp.by выясняли, кто принял решение и почему.

Водители сигналят в знак протеста, но официальных версий причин возникших проблем нет.

- А что, российско-белорусскую границу закрыли? - возмущается дальнобойщик Валерий Цепин, который 1 августа почти пять часов простоял на погранпереходе «Красная Горка» под Смоленском (трасса трассы Е30/М1). - Работаю дальнобойщиком не первый год, но такого российская сторона еще не делала. Раньше проблем с пересечением российской границы не было. Не выходя из кабины, можно было показать паспорт и ехать дальше. Но на этих выходных (1 и 2 августа. - Ред.) случился настоящий коллапс. На «Красной Горке» без паспортных данных, номера телефона и подробных разъяснений не пропускали никого. Притом проверяли российские пограничники. Белорусских не было.

По словам мужчины, идентичная ситуация была и на выезде из России, и на въезде. А проверяли не только большегрузы, но и легковушки.

- А я простоял в очереди 3 часа! - рассказывает Михаил. Самое интересное, мужчина - гражданин России. И его тоже проверяли! В Беларусь он приезжал на похороны бабушки. - Чтобы вернуться к себе же домой, нужно было дождаться очереди, лично выйти к пограничнику, который вручную ввел данные моего паспорта в компьютер, спросил «откуда-куда-зачем», записал номер телефона и только потом пропустил. По поводу причины сказали, что действуют согласно постановлению правительства России, и что с 10.00 31 июля обязаны фиксировать всех граждан, пересекающих пешком и на других видах транспорта белорусско-российскую границу в обе стороны.

По рассказам очевидцев, водители негодуют, сигналят в знак протеста и в то же время отмечают, что такая проблема возникла только на пропускном пункте «Красная Горка». Те, кого из «Красной Горки» отправили в объезд на «Ляды - Красный», проехали без всяких проверок.

Коронавирус или задержание российских наемников?

31 июля МИД Беларуси отправил российской стороне ноту «с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы».

А вскоре на сайте посольства Беларуси в Москве появился ответ, из которого было понятно, что российская сторона усилила контроль над пересечением границы «в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом».

Посольству пояснили, что это было сделано «в связи с увеличением пассажиропотока, который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, с которых сняли ограничения по пересечению границы (учеба, работа, лечение, уход за близкими родственниками, высококвалифицированные специалисты и пр.)». Также в ответе было сказано, что «ситуация вызвана организационно-техническими мерами и не имеет политической подоплеки».

Однако вскоре этот комментарий с сайта посольства Беларуси в Москве был удален.

Тут же у белорусов появилась другая версия. А не связано ли такое ужесточение на границе с теми самыми российскими боевиками?

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты дозвонились в Госпогранкомитет Беларуси.

- Ситуация, которая складывается на российско-белорусском участке границы, никоим образом не связана с действиями белорусской погранслужбы. Органы пограничной службы Республики Беларусь пограничный контроль на белорусско-российском участке границы не осуществляют и никак не влияют на пропускную способность и сложившуюся ситуацию с очередями. Там у нас нет линейных погранподразделений, пунктов пропуска, пограничных застав и постов. Задачи по охране государственной границы перед нами не ставили, - прокомментировал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Мы попытались прояснить ситуацию и в Пограничном управлении ФСБ России по Смоленской области. Там нам подтвердили, что действительно получили приказ о регистрации данных граждан Беларуси, движущихся в обоих направлениях, но это не означает, что речь идет о «закрытии границы».

Проблемы возникают не только на границе. В тот же день - 31 июля - белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Нижний Новгород и Казань отменены до 24 октября.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус
На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев