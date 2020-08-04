Украинский эксперт: Лукашенко в отчаянии хоронит сам себя 10 4.08.2020, 9:59

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Андрей Головачев

Счет пошел буквально на часы.

Итак, до выборов в Беларуси осталось 6 дней и эти выборы Лукашенко уже не может выиграть. Он еще может принудить ЦИК объявить себя победителем, но выиграть уже не может, потому что усатый таракан уже всем надоел до чертиков, пишет в статье на сайте «Главред» украинский политический эксперт Андрей Головачев.

«Как я уже писал, фазовый переход в белорусском обществе уже состоялся и оно находиться в состоянии, которое условно называется «Кто угодно, только не Лукашенко».

А это означает, что Лукашенко навсегда потерял так называемую электоральную легитимность. Его время закончилось. Отныне белорусский диктатор сможет править, опираясь только и исключительно на силу.

Сделать это без помощи России можно, но ненадолго. Буквально на несколько месяцев, после чего народ, подогреваемый Западом, сметет узурпатора. Кроме того, без поддержки России Лукашенко немедленно предадут силовики и высшие чиновники, потому что отлично понимают, что дни усатого таракана сочтены и стоять вместе с ним по колено в крови, ожидая международного трибунала, никто не желает. Счет пошел буквально на часы», - убежден эксперт.