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Им и не снилось

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  • 4.08.2020, 10:16
  • 7,363
Им и не снилось
Фото: «Наша Ніва»

О масштабе мероприятия красноречиво говорит фото, сделанное с высоты птичьего полета.

Мало какая звезда шоу-бизнеса может похвастаться таким же крутым промо-взлетом, как Светлана Тихановская, за считанные недели став знаменитостью, собирающей в прямом смысле стадионы. Даже в небольших городах на ее предвыборные мероприятия стекаются тысячи людей. В Минске же 30 июля на большой агитационный митинг, по данным правозащитников, собралось около 63 тыс. человек, пишет «БелГазета».

Сокоординатор кампании гражданского наблюдения #ControlBY и правозащитница Наталья Сацункевич рассказала в комментарии для tut.by, как 30 июля велся подсчет участников митинга. Восемь человек в 13 точках входа с 17.30 до 20.30 считали пришедших (некоторые только на одном входе, у других же было по два, которые находились рядом). Каждые 15 минут они передавали данные и обнуляли счетчик. За три часа эти восемь человек насчитали 53 251 человека внутри милицейских ограждений. Затем в 20.30 они посчитали тех, кто находился за ограждениями. Всего получилось не менее 62 931 человека.

«Мы говорим, что было не менее 63 тыс. человек, потому что их мы посчитали точно, - пояснила Наталья. - Да, часть людей прошла без нашего подсчета, это очевидно, но было не менее этого количества. Инициатива #ControlBY по наблюдению за мирными собраниями так же, как и любая правозащитная деятельность, является политически нейтральной, и нам нет никакого смысла ни завышать, ни занижать цифры. А учитывая, что мы работаем с 2012г., думаю, мы можем немного рассчитывать на нашу репутацию».

В любом случае о масштабе мероприятия красноречиво говорит фото, сделанное с высоты птичьего полета. Смогли ли бы собрать столько же народу те участники предвыборной гонки, что самодовольно называли своих соперников «слабаками»?


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