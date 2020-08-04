«Звездные войны» вдохновили ученых на создание цифровой кожи 1 4.08.2020, 10:24

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Разработка под названием ACES состоит из 100 крошечных датчиков.

Ученые Национального университета Сингапура создали «электронную кожу» на основе искусственного интеллекта. Разработка позволит людям с протезами распознавать объекты, температуру и текстуру вещей и даже ощущать боль, пишет журнал «Нож».

Разработка под названием ACES (Asynchronous Coded Electronic Skin) состоит из 100 крошечных датчиков. По словам разработчиков, цифровая кожа откликается на раздражители быстрее нервной системы человека.

Искусственная кожа распознает от 20 до 30 разных текстур и с точностью до 90% читает тексты, написанные шрифтом Брайля.

Разработчик Бенджамин Ти рассказал, что на создание искусственной кожи его вдохновила сцена из «Звездных войн», в которой Люк Скайуокер лишается кисти правой руки, после чего ему делают кибернетический протез.