Доклад ООН: КНДР могла разработать миниатюрные ядерные устройства 1 4.08.2020, 10:40

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Независимая группа экспертов предоставила конфиденциальный отчет.

КНДР продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и, «вероятнее всего, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет».

Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН, сообщает Reuters.

В докладе независимой группы экспертов, говорится, что ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятнее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства.

В докладе ООН подчеркивается, что Северная Корея «может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой являются технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок».

По данным авторов доклада, КНДР продолжает свою ядерную программу, в том числе производство обогащенного урана и строительство экспериментального легководного реактора.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на внешнее давление и военные угрозы.

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за своих программ в области ядерного оружия и баллистических ракет.

Хотя Совет Безопасности постоянно усиливает санкции, наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.