Der Spiegel: Лукашенко совершил три роковые ошибки 14 4.08.2020, 10:47

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Фото: AFP

Беларусь проснулась.

Впечатляющие кадры приходят сейчас из Беларуси. Тысячи людей собираются в региональных городах и десятки тысяч — в Минске, чтобы поддержать кандидата в президенты от оппозиции Светлану Тихановскую и ее двух соратниц Марию Колесникову и Веронику Цепкало. По данным правозащитников, около 70 тысяч человек собрались в столице — в прошлые годы никогда не было таких масштабных демонстраций, пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель (перевод - inosmi.ru).

Перед президентскими выборами 9 августа в стране говорят о прорыве: «Беларусь проснулась». Имеется в виду, что многие из-за страха перед неприятностями долгие годы предпочитали дистанцироваться от политики, а теперь они решились выйти на улицу и не хотят больше молчать.

Ошибки Лукашенко

Что-то вышло из-под контроля в системе Лукашенко. Вероятно, в том числе и потому, что он совершил сразу несколько ошибок.

— Лукашенко не воспринял всерьез изменения в настроениях. При этом речь идет не только о недовольстве текущим экономическим кризисом, который лишь усугубился после долгого нефтяного спора с Россией и на фоне снижения цен на нефть.

— Прежде всего люди возмущены отношением Лукашенко к пандемии коронавируса. Долгое время он отрицал вирус, говорил о «психозе» вокруг него. На этой неделе он заявил, что сам перенес коронавирус на ногах: это должно означать, что не все так плохо. Люди чувствуют себя брошенными наедине с пандемией. Они самостоятельно собирают маски и деньги для медработников. При этом в Беларуси официально больше случаев, чем на Украине, чье население в четыре раза превышает белорусское.

— Лукашенко недооценил женщин. Он полагал, что оппозиция больше не представляет для него опасности, после того как он не допустил до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, а блогер Сергей Тихановский заблаговременно был отправлен за решетку. Но его жена Светлана Тихановская зарегистрировалась в качестве кандидата от оппозиции. Что Лукашенко думает о женщинах в политике, он ясно дал понять: «Наше общество недостаточно зрелое, чтобы голосовать за женщину». При этом половина белорусских избирателей — женщины. А про Тихановскую он сказал так: «За жену в Беларуси никто не проголосует». 37-летняя переводчица, по собственным словам, в последнее время занималась двумя детьми и домашним хозяйством.

Но именно это и стало сильной стороной Тихановской. В предвыборной кампании она — обычная белорусская женщина, которая вместо мужа решила осуществить глубокие изменения в стране. Но детей она увезла за границу.

В социальных сетях ее уже изображают Жанной д’Арк. Она требует свободы для мужа и других политических заключенных. «Я не хочу власти, я хочу справедливости».

Тихановская намерена ограничить срок президентских полномочий путем референдума, чтобы затем провести честные президентские выборы. Она борется не одна, а в одной команде с Вероникой Цепкало, женой бежавшего в Москву кандидата Валерия Цепкало, и Марией Колесниковой из команды Бабарико, который также сидит в тюрьме. Символы женщин — кулак, сердце и V как символ победы — теперь можно увидеть повсюду.

Лукашенко пока мало что может противопоставить этой эмоциональной предвыборной кампании.

— Позднее Лукашенко приказал задержать 33 российских «бойцов», 14 из которых, по данным СМИ, являются членами российской ЧВК «Вагнер». Они якобы следовали трансфером в африканскую страну. В общей сложности, по данным белорусского руководства, в страну приехали около 200 наемников с целью «дестабилизировать» ситуацию в стране во время предвыборной кампании.

Но люди считают, что это просто очередной масштабный спектакль.