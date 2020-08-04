У главы администрации президента Бразилии обнаружили коронавирус
- 4.08.2020, 10:59
Это уже восьмой высокопоставленный бразильский чиновник, который заразился СOVID-19.
У главы администрации президента Бразилии Вальтера Брага Нетто обнаружили коронавирус.
Об этом сообщили в его офисе, пишет «Новое время».
Брага Нетто чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов.
Пока он останется в изоляции и будет работать удаленно.
Это уже восьмой высокопоставленный чиновник в Бразилии, который заразился коронавирусом.
Инфекцию также обнаружили у президента страны Жаира Болсонару, он заразился коронавирусом в начале июля. Он сдал четыре теста, и последний 25 июля показал отрицательный результат.
Во время болезни он находился в своей официальной резиденции в Бразилиа, кормил страусов и жаловался, что сидеть взаперти «ужасно».
Ранее президент Бразилии называл коронавирус «небольшим гриппом», критиковал СМИ за распространение страхов и протестовал против карантина.