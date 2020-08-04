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У главы администрации президента Бразилии обнаружили коронавирус

  • 4.08.2020, 10:59
У главы администрации президента Бразилии обнаружили коронавирус
Жаир Болсонару
Фото: REUTERS/Adriano Machado

Это уже восьмой высокопоставленный бразильский чиновник, который заразился СOVID-19.

У главы администрации президента Бразилии Вальтера Брага Нетто обнаружили коронавирус.

Об этом сообщили в его офисе, пишет «Новое время».

Брага Нетто чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов.

Пока он останется в изоляции и будет работать удаленно.

Это уже восьмой высокопоставленный чиновник в Бразилии, который заразился коронавирусом.

Инфекцию также обнаружили у президента страны Жаира Болсонару, он заразился коронавирусом в начале июля. Он сдал четыре теста, и последний 25 июля показал отрицательный результат.

Во время болезни он находился в своей официальной резиденции в Бразилиа, кормил страусов и жаловался, что сидеть взаперти «ужасно».

Ранее президент Бразилии называл коронавирус «небольшим гриппом», критиковал СМИ за распространение страхов и протестовал против карантина.


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